Sharp kündigt 8K-Camcorder an

Sharp hat gemeinsam mit Astro den 8K-Camcorder 8C-B60A entwickelt und zeigt ihn bei der Messe InterBee.

Im Jahr 2020 finden in Tokio die Olympischen Spiele statt und bis dahin plant der japanische Sender NHK, auch einen 8K-Regelbetrieb zu etablieren. Etliche japanische Hersteller haben daher in der Vergangenheit schon 8K-Equipment gezeigt, das dabei zum Einsatz kommen soll. Nun werden die Ankündigungen immer konkreter, wie etwa der 8K-Camcorder von Sony bei der IBC2017 zeigte — und vor diesem Hintergrund ist wohl auch Sharps Ankündigung des 8K-Camcorders 8C-B60A zu sehen.

Der Sharp 8K-Camcorder 8C-B60A ist mit einem großen S35–CMOS-Sensor mit 33 Millionen Pixel ausgerüstet. Er zeichnet in 8K in 4:2:2 und mit 10 Bit in 60p auf und komprimiert mit dem HQX-Codec von Grass Valley. Im Zusammenspiel mit zwei SSDs sei der Camcorder in der Lage, etwa 40 Minuten lang kontinuierlich aufzuzeichnen.

Sharp erläutert weiter, dass der Camcorder parallel zur internen Aufzeichnung via Quadlink-12G-SDI auch unkomprimierte 8K-Bilder ausgeben könne, so dass sich der 8C-B60A auch für Live-Übertragungen eigne. Interessanterweise ist der Camcorder mit einem PL-Mount bestückt.

Mit 8,8 Millionen Yen nannte Sharp sogar schon einen konkreten Preis für den Camcorder (entspricht aktuell etwa 67.000 Euro) und kündigte bis zum Jahresende auch dessen Auslieferung an. Weitere Technikdetails hier.

Offen ist derweil, von welchem Partner die entscheidenden Technologien für diesen 8K-Camcorder stammen. Astro hatte nämlich schon im Rahmen der NAB2016 zwei 8K-Kameras am Stand gezeigt (Infos) — während Sharp bisher eigentlich noch nicht durch die Entwicklung professioneller Kameras oder 8K-Technologien aufgefallen ist.

Das lässt zumindest die nicht ganz unbegründete Vermutung zu, dass Astro einen wesentlichen Anteil an der technologischen Entwicklung des neuen Camcorders hat, auch wenn dieser nun als Sharp-Produkt vermarktet wird.