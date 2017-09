IBC2017-Video: Sonys neue 8K-Kamera

Weltpremiere für Sonys neue 8K-Systemkamera UHC-8300, die auch HDR kann und gemeinsam mit dem japanischen Broadcaster NHK entwickelt wurde.

Drei 1,25 Zoll große 8K-Sensoren hat die neue Systemkamera UHC-8300, die Sony in Amsterdam vorgestellt hat. Entwickelt wurde die 8K-Kamera in Zusammenarbeit mit dem japanischen Broadcaster NHK, und man muss kein Prophet sein, um zu prognostizieren, dass sie spätestens bei den Olympischen Sommerspiele 2020 in Tokio breiten Einsatz finden soll. Bestellungen will Sony bereits ab Oktober 2017 entgegennehmen.

Vielfältig einsetzbar

Aufgenommen wird in 8K 120p (7.680 x 4.320) und Sony spricht nicht nur von der extrem hohen Auflösung der Bilder, sondern betont auch die großen Schärfentiefe und den großen Kontrastumfang der Bilder. Damit eigne sich die Kamera auch für HDR-Aufnahmen, sowohl in S-Log3, als auch Hybrid Log Gamma (HLG), wobei der ITU-R BT.2020 Farbraum unterstützt wird.

Die UHC-8300 kann nicht nur für 8K-Produktionen eingesetzt werden, sondern ist auch 4K-abwärtskompatibel. Es ist dabei auch möglich in Echtzeit aus dem 8K-Bild ein 4K-Bild auszuschneiden. Sie kann gleichzeitig 8K-, 4K- und HD-Signale ausgeben, wobei jeweils andere Farbräume gewählt werden können. Auch 8K HDR-, 4K HDR- und HD SDR-Signale können parallel ausgegeben werden. Zubehör aus der HDC-Serie, also zum Beispiel Sucher oder die Remote-Control-Panels können auch an der UHC-8300 verwendet werden.

Die neue Kamera kommt mit einem 1,25 Zoll-Objektivadapter, wobei der Hersteller auch einen B4-Mount-Adapter anbieten wird, der allerdings zur Zeit noch nicht erhältlich ist.

Die Signalübertragung erfolgt via SDI oder IP-basiert, so dass die UHC-8300 auch in IP-basierte Live-Produktionsumgebungen eingebunden werden kann.