Portable Grafikkarten-Boxen für Ultrabooks von Sonnet

Für Gamer und kreative Profis: Die neuen eGFX Breakaway Puck Radeo RX 560 und RX 570 GPU bieten vier Video-Ausgänge und Thunderbolt 3-Interface.

Mit den leistungsstarken und handlichen Grafikkarten-Gehäusen der Serie eGFX Breakaway Puck möchte Sonnet Technologies die Anbindung von externen GPU-Geräten an Computern mit Thunderbolt 3 ermöglichen. Anwender könnten damit in den Genuss von Grafikanwendungen und Multidisplay-Verbindungen mit AMDs Eyefinity Technologie kommen. Mit dem Puck sollen Gamer bei grafikintensiven Spielen von einer deutlichen Steigerung der Bildfrequenzraten profitieren, und kreative Profis von der GPU-Beschleunigung, beispielsweise bei Video-Workflows, meldet Sonnet.

Sonnet bietet den Puck in zwei Ausführungen an. Anwender können zwischen dem eGFX Breakaway Puck Radeon RX 560 und dem eGFX Breakaway Puck Radeon RX 570 wählen. Die handlichen Grafik-Boxen sind jeweils sechs Zoll breit, 5,1 Zoll tief und 2 Zoll hoch und passen so leicht zusammen mit dem Notebook in die Laptop-Tasche oder den Rucksack. Sie sind mit je einem Thunderbolt 3-Port, drei Display-Ports und einem HDMI-Port ausgestattet. Im Multimonitor-Modus werden bis zu vier 4K-Monitore unterstützt.

Der Puck kann per Thunderbolt 3-Kabel an den Computer angeschlossen werden und bringt eine zusätzliche Stromversorgung von 45 Watt mit, über die der angeschlossene Computer bequem geladen werden kann. Der Puck benötigt außerdem nur wenig Platz am Desktop. Mit einem optional erhältlichen VESA-Befestigungsset kann er auch platzsparend auf der Rückseite des Monitors oder an einem Multimonitor-Ständer angebracht werden. Ein Display Port Kabel von einem halben Meter Länge wird mitgeliefert.

Die Geräte sind ab sofort verfügbar, eGFX Breakaway Puck Radeon RX 560 zum UVP von 609 Euro, eGFX Breakaway Puck Radeon RX 570 zum UVP von 809 Euro, das PuckCuff VESA-Befestigungsset zum UVP von 65 Euro.