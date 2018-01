DJI zeigt neue Handheld-Kamerastabilisatoren

DJI stellt zwei neue Handheld Kamerastabilisatoren auf der CES 2018 vor – Osmo Mobile 2 und Ronin-S. Sie wurden für Smartphones, DSLRs und spiegellose Kamerasysteme entwickelt.

Osmo Mobile 2

Osmo Mobile 2 ist ein Smartphone Kamerastabilisator. Mit 3-Achsen Gimbaltechnologie kompensiert er Bewegung in drei Richtungen. Dank seines Designs, einer simplen Steuerung, einer längeren Batterielaufzeit für noch mehr Aufnahmen und intelligenten Features soll die Arbeit mit Osmo Mobile 2 erleichtert werden.

Um leichtes Gewicht und Mobilität zu ermöglichen, wurde DJI Osmo Mobile 2 aus hochstabilem, modifiziertem Nylon gebaut und ist einfach zusammenklappbar. Die schwenkbare Smartphone Halterung erlaubt einen einfachen Wechsel zwischen Landscape und Porträt Modus. Zusätzlich sorgt ein ¼” Adapter dafür, dass der Osmo Mobile 2 mit Zubehör kompatibel ist.

Die Bedienung soll es ermöglichen, eine Smartphone Kamera wie eine professionelle Kamera zu nutzen – mit integrierten Einstellmöglichkeiten für ISO, Verschlusszeiten und mehr. Ein neuer Zoom Regler erlaubt zudem die Bedienung der Smartphone Kamera nur mit dem Griff des Osmo Mobile 2. Man kann sogar Dolly Zoom nutzen, ein Effekt, der sonst nur an professionellen Filmsets produziert wird.

Ein größerer Akku hat eine Laufzeit von 15 Stunden, mehr als dreimal so viel wie der ursprüngliche Osmo Akku. Der neue USB Port ermöglicht ein Aufladen des Smartphones während der Benutzung und fungiert unterwegs als Powerbank für andere Elektronikartikel.

Intelligente Software in der DJI Go App bietet Foto- und Videofeatures, die dabei helfen sollen, professionell aussehende Inhalte automatisch zu erstellen. Filmemacher können Modi wie ActiveTrack nutzen, um Objekte in Bewegung zu verfolgen. Motion Timelapse bietet bis zu fünf unterschiedliche Kamerapositionen, Hyperlapse ermöglicht Timelapse-Videos mit der Kamera in Bewegung oder das Live-Streamen auf Social Media Plattformen wie Facebook und YouTube.

Osmo Mobile 2 kann ab dem 23. Januar 2018 für 149 Euro exklusiv bei Apple.com vorbestellt werden. Ab Februar wird Osmo Mobile 2 auch bei anderen Anbietern und Plattformen erhältlich sein.

Ronin-S

Ronin-S ist DJIs erster einhändiger Stabilisator für DSLR- und spiegellose Kamerasysteme. Erhältlich in zwei Größen für den jeweiligen Kameratyp liefert DJIs 3-Achsen-Technologie für flüssige, rüttelfreie Aufnahmen.

Drehmomentstarke Motoren unterstützen gängige Kameras und Objektive, unter anderem die Canon 5D, Panasonic GH und Sony Alpha Systeme. Das Stabilisationssystem kompensiert für Zoomobjektive mit höheren Abbildungsmaßstäben, während die Stabilisationsalgorithmen mit der kamera- und objektivinternen Stabilisierungstechnologie arbeiten.

Ein neuer Push Modus erlaubt die Anpassung der Schwenk- und Kippwinkel per Hand, während Ronin-S angeschaltet ist, und die Achsensperren beschleunigen den Setup-Prozess, damit Benutzer weniger Zeit mit dem Aufbau des Equipments verbringen müssen, so DJI. Ronin-S bietet ein komfortables, ergonomisches Design, das dabei hilft, Aufnahmen in aufrechten bis Überkopfpositionen zu machen, ohne dabei die Sicht auf das Kameradisplay zu beeinträchtigen. Ronin-S bringt außerdem DJIs intelligente Batterietechnologie mit, die Hot-Swap-fähig ist.

Spezielle Steuertasten für die Kamera und den Gimbal erlauben den schnellen Wechsel zwischen SmoothTrack Einstellungen sowie Aufnahmestart und -stopp, und der Präzisions-Joystick ändert die Kameraposition. Ein neuer Sportmodus ermöglicht schnelle Bewegungen und die Verfolgung von Objekten.

Intelligente Aufnahmemodi auf Ronin-S durch die DJI Ronin App ermöglichen es, komplexe Kamerabewegungen, wie Panorama, Hyperlapse, Track und CamAnchor, automatisch zu generieren, so DJI. Durch diese Modi lassen sich Kamerapositionen für eine Szene definieren und auf Kommando zwischen ihnen wechseln.

DJI Ronin-S ist mit einer Vielzahl an DJI Pro Zubehör kompatibel. Unter anderem werden ein Fahrzeugadapter, DJI Master Force, DJI Master Wheels, ein externer Fokusmotor und ein Cheese-Plate-Adapter unterstützt, damit eigene Third-Party Accessoires genutzt werden können. Eine zweihändige Lösung wird ebenfalls erhältlich sein.

Ronin-S soll im zweiten Quartal 2018 weltweit erhältlich sein. Einen Preis nannte der Hersteller allerdings noch nicht.