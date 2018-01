Super8-Kamera von Kodak: neuer Preis und Demomaterial

Kodak veröffentlichte Demomaterial seiner schon länger angekündigten, neuen Super-8-Kamera. Zudem nannte der Hersteller einen Preis für die Kamera: sie soll demnach zwischen 2.500 und 3.000 US-Dollar kosten.

Zur CES 2016 überraschte Kodak mit der Ankündigung einer neuen Super8-Kamera (siehe Meldung). Im vergangenen Jahr folgten dann bei der CES ein Produkt-Update und die weitere Info, dass man ab Mai 2017 eine limitierte Edition ausliefern wolle. Daraus wurde allerdings nichts.

Kodak erläutert nun auf seiner Website, was die Hintergründe für die Verzögerung seien und geht in einem längeren Text auf unterschiedliche Aspekte der Entwicklung ein. So habe eines der Probleme darin bestanden, das Know-how für die Produktion einer neuen Super8-Kamera wieder aufzubauen — schließlich seien die letzten Super-8-Kameras in den 80er Jahren gebaut worden.

Im Fokus der Entwicklung stand demnach eine präzise Mechanik der neuen Super-8-Kamera, so sei es unter anderem darum gegangen, einen sehr exakten Filmtransport zu entwickeln.

Vor wenigen Tagen veröffentlichte Kodak nun einen Democlip, der aus Material besteht, das bei ersten Tests der neuen Super8-Kamera entstanden sei, so der Hersteller. Einige der Tester, die an den Aufnahmen beteiligt waren, heben das bequeme Kamera-Handling hervor und werten vor allem das Ausklapp-Display der Kamera als sehr positiv.

Auf seiner Website nennt Kodak aktuell einen vagen Liefertermin (2018) und einen Ungefährpreis für die Super8-Kamera. Demnach soll sie zwischen 2.500 und 3.000 US-Dollar kosten — also deutlich mehr, als die 400 US-Dollar, von denen in den Anfängen die Rede war.

