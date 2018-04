NAB2018: Grass Valley zeigt Edius 9.20

Die Editing-Software Edius von Grass Valley gilt als diejenige mit der größten Format- und Codec-Kompatibilität: Edius schluckt so gut wie alles. Nun gibt es zur NAB2018 die Version 9.20 mit erweiterter Funktionalität.

Im Rahmen der NAB2018 stellt Grass Valley die Version 9.20 seiner Schnitt-Software Edius vor.

Die neue Version bringt unter anderem zusätzliche HDR-Videokontrollwerkzeuge mit, bietet Unterstützung für weitere Farbräume, sowie ein Floating-License-Modell. Edius-9-Anwender erhalten das Update auf Version 9.20 kostenlos.

Neue Video-Scopes für HDR

Bei Edius wurden mit den letzten Updates die Möglichkeiten im Bereich Color Grading erweitert, es kamen neue Farbräume und HDR-Verarbeitung hinzu. Nun kommen mit Edius 9.20 neue Video Scopes, die umfassende Kontroll- und Analysefunktionen zur Ausschöpfung des jeweils optimalen Dynamikumfangs bieten. Sie unterstützen neben Rec.709 auch neue Farbräume und bieten die für HDR wichtige Nits-Anzeige. Zusätzlich zu Waveform-Monitor und Vectorscope bietet Edius 9.20 nun auch die Darstellung als RGB-Parade, sowie eine RGB-Histogramm-Anzeige, die im Zusammenspiel mit der Primären Farbkorrektur ein besonders effizientes Feintuning ermöglicht.

Neue Farbräume, neue Farbverwaltung

Edius 9.20 unterstützt nun auch zusätzlich die Farbräume der Alexa von Arri, wenn diese auf Wide Gamut/Log C geschaltet ist und auch DJI-D-Gamut/D-Log.

Durch eine neu eingeführte Verwaltung der Farbraumvorlagen kann der Nutzer eventuell nicht benötigte Farbraum-Presets einfach abwählen und erhält so eine bessere Übersicht, die individuell angepasst werden kann. Modifizierte Vorlagenlisten können exportiert und auf anderen Edius Systemen importiert werden.

Floating License

Das Lizenzmodell wird auf Floating License umgestellt. Das erlaubt die Installation von Edius 9 auf einer unlimitierten Anzahl von Workstations innerhalb einer Einrichtung oder eines Unternehmens. Der Lizenznehmer zahlt nur für die gewünschte maximale Anzahl gleichzeitiger Nutzer.

Es handelt sich aber auch hierbei um ein Kauf- und nicht um ein Mietmodell. Möglich ist das Lizenzmodell ab fünf Edius Pro 9 oder Workgroup 9 Lizenzen. Für Bildungseinrichtungen gelten wie bei der regulären Edius-Version vergünstigte Tarife.

HDR Support in Mync

In der Medienverwaltung Mync ist nun ein HDR-Workflow verfügbar. Sowohl die Vorschau, die Storyboard-Bearbeitung als auch der Export werden in HDR unterstützt. Zudem ist auf intel Quicksync Systemen der 6./7. oder 8. Generation auch der Export in H.265 möglich.

Weitere Verbesserungen in Edius

Edius 9.20 unterstützt nun auch den Import von Apple ProRes MXF und Sony Venice Raw. Die Verarbeitung von Canon Cinema Raw Light Material der Canon C200 wurde optimiert und damit erheblich beschleunigt.