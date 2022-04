Neue Shortcut-Tastatur für Edius

Professionelle, deutsche Tastatur, die zusätzlich auch rund 140 Edius-Funktionen zeigt.

Eine neue Profitastatur mit regelbarer Hintergrundbeleuchtung und robuster Tastenmechanik, optimiert für die Arbeit mit dem Schnittprogramm Edius von Grass Valley, bietet Magic Multi Media an.

Die Tastatur eignet sich für die Versionen 8, 9 und X von Edius und fungiert zudem als integrierter USB-3.0-Hub. Die Tasten sind mit Shortcuts von rund 140 Edius-Funktionen durch Symbole und Kurzbeschreibungen beschriftet.

Die Tastatur ist schwarz, die farbigen Tasten sind nach Funktionen sortiert. Hersteller der Tastatur ist LogicKeyboard, sie kostet 165 Euro (Endkundenpreis).

Shortcuts komfortabler nutzen

Edius unterstützt eine Vielzahl von Tastaturkürzeln. Diese Keyboard-Shortcuts ermöglichen besonders effiziente Workflows. Wenn man aber nicht wirklich häufig mit Edius arbeitet, ist es nicht immer einfach, all diese Tastaturkürzel im Kopf zu behalten — und mit dieser Tastatur kann man schnell und einfach spicken.

Die hochwertig bedruckte Tastatur zeigt 140 Tastaturkürzel und Symbole. Funktionskategorien sind durch Farben hervorgehoben und erleichtern zusätzlich die Orientierung. Optional ist eine passgenaue Tasche mit Schultergurt verfügbar.

Die aufwändige LED-Hintergrundbeleuchtung illuminiert die semitransparenten Tasten, ohne zu blenden, und lässt sich dank der fünfstufigen Helligkeitsregelung jeder Arbeitsumgebung optimal anpassen, so der Anbieter.

Wer einmal mit der neuen Edius Professional Tastatur V2 gearbeitet hat, will nicht mehr darauf verzichten, sagt Magic Multi Media.

Unterschiede zur Vorversion

Die Tastatur verfügt nun oben rechts über zusätzliche Tasten für Lautstärke: leiser, lauter und stumm. Daneben sitzt die Taste zur Steuerung der Lichtintensität der Hintergrundbeleuchtung.

Der eingebaute USB-Hub bietet nun einen USB-3.0-Anschluss (statt bisher 2x USB 2.0) direkt an der Tastatur. Darüber können nun High-Speed-USB-3.0-Geräte wie externe Festplatten, SSDs, USB-Sticks, Kartenleser, WLAN-Dongle und viele weitere Geräte bequem direkt an der Rückseite der Tastatur angeschlossen werden. (Diese Funktionalität setzt natürlich einen USB-3.0-Anschluss am PC voraus.)

Die F-Tasten sind nun in voller Größe ausgeführt.

Der Anschlag der Tastatur wurde verbessert, und die dahinterliegende Mechanik ist nun robuster, was eine lange Lebenserwartung sichert, so der Hersteller.