NAB2018: Antelope mit neuen Minikameras

Ein neuer Zwerg namens Antelope Femto ergänzt das Kamera-Line-up des deutschen Herstellers Antelope.

Antelope Camera Systems ist ein deutscher Hersteller, der auf Minikameras und Highspeed-Lösungen spezialisiert ist. Auf der NAB zeigt er die neue Minikamera Antelope Femto. Sie misst nur 30 mm x 30 mm x 31 mm und arbeitet mit einem 1/2,5″ Sensor.

Weitere Neuheiten bei Antelope sind ein Upgrade für die Pico, die nun via Ethernet einfach in Broadcast-Umgebungen integrierte werden kann. Außerdem gibt es die Ultra nun in einem kleineren Gehäuse mit aktiver Kühlung.

Neu ist auch eine Minicam Remote Control Box (MRCB), die mit allen Kameras des Herstellers kompatibel ist und neben der Signalverarbeitung auch eine Blendensteuerung integriert hat.