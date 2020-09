Broadcast Solutions: Minikameras

Der Systemintegrator Broadcast Solutions vertreibt künftig Atom-One-Minikameras von DCT.

Das Chip-Design-Unternehmen Dream Chip Technologies hat eine Vertriebsvereinbarung mit dem Systemintegrator Broadcast Solutions getroffen. Dabei geht es um Minikameras des Typs Atom One, die zu den kleinsten SDI-, 2K-, 4K- und HDR-Broadcast-Kameras der Welt gehören. Auf Basis der Vereinbarung vertreibt Broadcast Solutions die Minikameras und Mini-Slomo-Kameras in den DACH-Ländern, Großbritannien, den baltischen und nordischen Ländern, den GUS-Ländern, dem Nahen Osten, Afrika sowie Südostasien.

Die Minikameras von DCT bieten laut Anbieter unübertroffene Bildqualität bei extrem kleinen Abmessungen.

Je nach Größe und Spezifikationen sind sie mit S- oder C-Mount, Global Shutter, RS-485-Steuerung ausgestattet, bieten Multi-Matrix-Steuerung und können an gängige RCPs angeschlossen werden.

Das neueste Produkt im Portfolio ist die Atom One SSM 500, die kleinste Hochgeschwindigkeits-Broadcast-Kamera, die 500 fps in HDR aufnehmen kann und mit einem internen Speicher für 60 s / 500 fps ausgestattet ist.

Stephane Ducobu, Director Sales Broadcast Products Worldwide bei Dream Chip: »Wir freuen uns sehr, mit Broadcast Solutions zusammenzuarbeiten, um die Broadcast-Produkte von Dream Chip voranzutreiben. Wir und die Broadcast-Branche kennen Broadcast Solutions als einen vertrauenswürdigen Partner und wir glauben, dass sie mit ihrem Know-how, ihrer Aufgeschlossenheit und ihrem Team von Experten perfekt zu uns passen, um neue Märkte und Möglichkeiten für unsere Produkte zu erschließen.«

Hintergrund

Dream Chip Technologies (DCT) ist mit mehr als 100 Ingenieuren in Deutschland und den Niederlanden eines der größten deutschen Chip-Design-Dienstleistungsunternehmen. DCT gehört zu Goodix Technology. DCT ist auf die Entwicklung großer ASICs, FPGAs, eingebetteter Software und Systeme spezialisiert, mit einem starken Anwendungsschwerpunkt auf automobilen Bildverarbeitungssystemen.

DCT entwickelt und fertigt die laut Firmenangaben derzeit weltweit kleinsten voll integrierten professionellen 2K- und 4K-SDI-Kameras: die Atom One 2K und Atom One 4K. Beide sind fast so klein wie Action-Cams, aber mit all den professionellen Funktionen, die Broadcaster erwarten. DCT liefert für den Broadcast-Markt auch Highspeed-Kameras, Echtzeit-Flimmerentfernung und 4G/LTE-Videostreaming-Lösungen.