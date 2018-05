NAB2018: Tentacle Sync mit SDK für Bluetooth-Timecode

Ulrich Esser zeigt im Video die grundlegende Arbeitsweise des Timecode-Generators Tentacle und stellt die neue Audiorecorder-App des Herstellers vor, die dank Tentacle-SDK in der Lage ist, Bluetooth-Timecode aufzuzeichnen. 3rd-Party-Anbieter können den SDK für eigene Apps nutzen.

Der deutsche Hersteller Tentacle hat Sync-Lösungen entwickelt, mit denen man verhindern kann, dass Bild und Ton auseinander laufen, die mit verschiedenen Geräten aufgenommen wurden — auch wenn es sich dabei um Smartphones, Kameras und Audiorecorder ohne echte Timecode-Funktionalität handelt. Tentacle Sync ist ein extrem kompakter Timecode-Generator, der sich per App einrichten, bedienen und im Zusammenspiel mit beliebigen Kameras oder Audio-Recordern nutzen lässt. Die Konfiguration ist denkbar einfach: Man öffnet lediglich die App und hält dann den Tentacle-Timecode-Generator ans Handy, sodass er via Bluetooth Kontakt aufnehmen kann. Nach wenigen Sekunden ist das Gerät ins System eingebunden. (Praxistest einer Tentacle-Lösung.)

In der App lassen sich dann für jedes Gerät weitere Einstellungen vornehmen, so kann man etwa die gewünschte Framerate auswählen. Für eine bessere Übersichtlichkeit stehen für die einzelnen Geräte zahlreiche Icons zur Verfügung und auch individuelle Namen lassen sich vergeben, sodass man beim Blick auf den App-Screen sofort erfassen kann, welche Systeme im Einsatz sind.

<br />



Synchronität, der Ladezustand und die Konnektivität der Geräte werden über die Tentacle Sync App direkt auf dem Smartphone sichtbar. Einmal synchronisiert, laufen die einzelnen Tentacles für mindestens 24 Stunden synchron bei einer Akkulaufzeit von bis zu 35 Stunden.

Zu NAB2018 zeigte Tentacle Sync nun eine Systemerweiterung, mit der die Kölner Firma dem wachsenden Trend hin zur mobilen Aufzeichnung mit dem Smartphone Rechnung tragen will. Aus der Sicht von Tentacle Sync fehlt bei diesen Aufzeichnungen der professionelle Timecode. Das Unternehmen hat daher eine Lösung entwickelt, bei der der Tentacle-Timecode-Generator als Brücke zwischen SMPTE- und Bluetooth-Timecode fungiert und den Timecode via Bluetooth ans aufzeichnende Telefon übertragt.

Per SDK können auch andere App-Entwickler diese Funktion in ihre jeweilige App einbauen und so dafür sorgen, dass Bluetooth-Timecode mit aufgezeichnet wird. Dass dies schon gut funktioniert, hat Tentacle Sync mit einer eigene App bewiesen: die Audiorecorder-App von Tentacle zeichnet Ton auf und integriert auch Bluetooth-Timecode in die aufgezeichnete Datei.

Nach den Dreharbeiten kann die Synchronisation sehr simpel mit der Software Tentacle-Sync-Studio erfolgen. Die MacOS-Software ermöglicht nach kurzem Drag & Drop der Audio- und Videoclipdateien die automatisierte Synchronisation dieser Quellen.