NDI: SDK-Plug-In für Unreal Engine 5

NDI bietet ein SDK-Plug-In für Unreal Engine 5 zum Download an.

»Sobald Unreal Engine 5 von Epic veröffentlicht wurde, erhielten wir Anfragen für ein NDI-SDK-Plug-In, damit mehr Kreative die Möglichkeiten von UE5 und NDI verbinden können, um mehr mit Video zu erreichen. NDI hat eine großartige Beziehung zu Epic und wir arbeiten seit über fünf Jahren zusammen, um unseren gemeinsamen Nutzern einen Mehrwert zu bieten. Wir freuen uns sehr zu sehen, wie sie das Potenzial unserer Technologien gemeinsam nutzen, um das virtuelle Storytelling voranzutreiben«, sagt Tarif Sayed, Präsident und GM von NDI.

Der NDI SDK ermöglicht es, Systemen wie Unreal Engine 5, Videostreams über IP zu finden, zu senden und zu empfangen. Der Kodierungsalgorithmus ist unabhängig von der Auflösung und der Bildrate und unterstützt bis zu 4K und darüber hinaus, zusammen mit 16 Kanälen für Fließkomma-Audio. Darüber hinaus enthält es Tools zur Implementierung von Videozugriff und -gruppierung, bidirektionalen Metadaten, IP-Befehlen, Tally und mehr.

Mit der verbesserten Integration von NDI in Unreal erhalten Entwickler volle IP-Unterstützung für Audio- und Videoeingänge und -ausgänge – sogar mit einem Alphakanal. Das SDK ermöglicht es Entwicklern, kommerzielle oder kostenlose AR und VR ohne Lizenzgebühren zu erstellen, so dass sowohl große als auch kleine Teams die Grenzen des Möglichen bei der Erstellung von visuellen Inhalten und Erlebnissen verschieben können. Jetzt können sie auch das revolutionäre Potenzial von NDI für die gemeinsame Nutzung von Video-over-IP in höchster Qualität und mit geringster Latenz nutzen.

»Wir sind begeistert von den Möglichkeiten, die das neue SDK-Plugin für UE5 bietet, um unglaubliche Echtzeit-3D-Inhalte zu erstellen«, fügt Bernt Johannessen, Unreal Engine Business Director for Broadcast bei Epic Games, hinzu. »Mit NDI haben Teams Zugriff auf mehrere Live-Videoquellen und Unreal-Engine-Tools über ein Standardnetzwerk, wodurch Hindernisse beseitigt und die Komplexität der Erstellung von Live-Inhalten ohne Qualitätseinbußen verringert werden. Die Unreal Engine ist das weltweit offenste und fortschrittlichste 3D-Erstellungs-Tool auf dem Markt, und zusammen mit der weltweit am meisten genutzten und angenommenen Video-over-IP-Technologie beseitigen wir Hindernisse und geben Storytellern mehr Freiheit, um erstaunliche Inhalte zu erstellen.«