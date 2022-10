Filmklappe mit Bluetooth-Verbindung

Deity stellt eine Filmklappe vor, die per Bluetooth mit einer App synchronisiert werden kann.

Deity bietet neben Mikrofonen auch Timecode-Equipment an. Schon länger gibt es die kompakte Timecode-Box TC-1 und die zugehörige App Sidus Audio. Nun ergänzt Deity das Timecode-Equipment um eine elektronische Filmklappe.

Die TC-SL1 umschreibt der Hersteller als »Timecode Smart Slate«: eine Filmklappe, die per Bluetooth mit einer Smartphone-App synchronisiert werden kann. Der Hersteller bietet den Anwendern eine passende kostenlose Timecode Slate App an, über die man die Timecode-Klappe kabellos steuern kann. Die Klappe kostet rund 200 US-Dollar (Netto-Listenpreis).

Grundfunktionalität

Sowohl die Hintergrundbeleuchtung der Tafel als auch das Punktmatrix-Timecode-Display können gedimmt werden. Im Onboard-Menü sind sechs Helligkeitsstufen verfügbar. Wenn man die Filmklappe öffnet, werden TC-Anzeige und Hintergrundbeleuchtung automatisch aktiviert.

Das Display der TC-SL1 Smart Slate soll optimal lesbar bleiben, egal wie man sie vor das Objektiv hält und aus welchem Winkel das Licht am Set auch kommt: Die Vorderseite des TC-SL1 besteht aus einem neuartigen, trocken abwischbaren Polymer mit einer antireflektierenden Oberfläche. Dank dieser matten Oberfläche kann man in der Postproduktion die Tafel sehr gut erkennen und lesen.

Die TC-SL1 verfügt auf der Rückseite über einen integrierten Griff, der auch einhändige Bedienung ermöglicht, erläutert der Hersteller. An der Innenseite des Griffs ist ein Griffpolster aus Gummi montiert, das für besseren Halt sorgt. Der obere Teil verfügt über eine Daumenaussparung, die die Einhandbedienung noch ergonomischer macht.

Synchronisierung

Nutzt man die TC-SL1 im Zusammenspiel mit einer oder mehreren Timecode-Boxen des Typs TC-1, kann man alle Einheiten drahtlos per Bluetooth synchronisieren. Bis zu 20 TC-SL1 Timecode-Slates und/oder TC-1 Timecode-Boxen gleichzeitig können aus einer Entfernung von bis zu rund 75 m innerhalb eines Timecode-Systems per Bluetooth gesteuert werden. Über einen sekundären RF-Chip kann die Deity-Klappe auch mit dem Timecode von TC-1-Geräten am Set aus einer Entfernung von rund 10 m synchronisiert werden.

Man kann die Deity-Filmklappe aber auch mit Timecode-Generatoren anderer Hersteller nutzen, denn die Klappe kann LTC-Timecode-Signale lesen und ausgeben. Außerdem kann die TC-SL1 ihren internen TC und FPS automatisch mit einem externen Timecode-Signal synchronisieren. Selbst nach dem Ausschalten läuft der Timecode des TC-SL1 noch 6 Stunden lang weiter.

Robust gebaut

Der Großteil der TC-SL1 ist aus einem einzigen Stück Aluminium gefertigt und gefräst. Das verleiht der Klappe laut Deity eine erstklassige Verarbeitungsqualität und Langlebigkeit, die auch haptisch überzeugen könne. Außerdem verfügt die Klappe über glatte, abgeschrägte Kanten, so dass man damit auch beim Ablegen am Set nicht über Oberflächen schrammt.

Lange Akkulebensdauer

Die Timecode Slate verfügt über zwei NP-F-Akkuschächte. Die Akkus können dadurch im laufenden Betrieb ausgetauscht werden (falls man vergessen hat, sie aufzuladen). Der integrierte USB-C-Anschluss dient gleichzeitig als Ladeanschluss. Die TC-SL1 ist mit den USB-C-Schnellladeprotokollen PD3.0, QC2.0, FCP und AFC kompatibel. Es wird empfohlen, ein Ladegerät mit einem Ausgang von 15V 2A zu verwenden, um die schnellste Aufladung zu erhalten.

Die mitgelieferten Akkus sind laut Deity keine gewöhnlichen NP-F550-Akkus. Die mitgelieferten Akkus haben eine Nennkapazität von 3.350 mAh, das sind 33 % mehr Kapazität als bei durchschnittlichen NP-F550-Akkus. Bei der Entwicklung dieser Akkus wurden ein Schutz vor Unterspannung, Überspannung sowie eine Kurzschlusserkennung eingebaut.

Außerdem sind sie durch ihre auffällige gelbe Außenhülle im Dunkeln leichter zu erkennen. Diese Batterien funktionieren mit allen Geräten, die mit Batterien der Sony L-Serie kompatibel sind.

Eckdaten

langlebige, kompakte Bauweise, Unibody-Design

1/4-Zoll-TRS und 5-Pin Lemo TC Eingang/Ausgang

bis zu 75 m Reichweite über Bluetooth von der Timecode Slate App Sidus Audio

hintergrundbeleuchtete Dry Erase Oberfläche

LED Array Dot Matrix Display

USB-C 25-Watt-Ladeanschluss, kann auch für Firmware-Updates verwendet werden

1-Zoll-OLED-Display auf der Rückseite für die On-Board-Menü-Navigation

eingebauter Handgriff für Einhandbedienung

+25 h Batterielebensdauer, helle Punktmatrixanzeige und Tafel bei geöffneter Klappe

Vertrieb

Alle Produkte von Deity werden in Deutschland, Österreich und der Schweiz vom Distributor New Media AV über den Fachhandel vertrieben.