Canon präsentiert spiegellose Vollformat-Kamera

Canon stellt das neue EOS R System und die erste spiegellose Canon Vollformat-Kamera mit neuem RF Bajonett vor.

Das neue EOS R System wurde von Grund auf neu entwickelt. Die EOS R ist die erste Kamera mit dem RF Objektivbajonett, das einen 12-poligen Anschluss, ein Auflagemaß von 20 mm und ein Bajonettdurchmesser von 54 mm bietet.

Die Kombination aus RF-Objektiven mit dem 35mm Vollformat-CMOS-Sensor mit ca. 30,3 Mio. effektiven Pixelni und dem neuesten Digic 8 Bildprozessor sollen der EOS R eine konsequent hohe Bildqualität ermöglichen. Der Digital Lens Optimizer optimiere die Abbildungsleistung der Objektive, korrigiere Verzeichnungen sofort, ohne dass sich das auf die Aufnahmegeschwindigkeit auswirke.

Canon hebt weiter den schnellen Autofokus hervor. Die EOS R verfügt weiter über Touch & Drag AF, was eine intuitive Auswahl der Schärfe ermögliche. Auch bei schlechten Lichtverhältnissen soll der Autofokus gut arbeiten. Dabei bietet der Sucher eine 100 %-Bildfeldabdeckung, und stellt selbst bei Dunkelheit die Motive farbgetreu dar, so Canon.

Die EOS R bietet völlig geräuschlose Aufnahmen, was in manchen Situationen von Vorteil sein kann.

Die EOS R zeichnet zudem 4K-Videomaterial auf. Sie bietet eine umfangreiche Tonregelung, ein dreh- und schwenkbares Display und sowohl Fokus Peaking, als auch den aus der Cinema EOS bekannten Focus Guide zur Unterstützung der manuellen Fokussierung. Die EOS R bietet auch Canon Log, eine Aufnahmeeinstellung mit neutralem Kontrast und bis zu 12 Blendenstufen Dynamikumfang bei ISO 400. Damit lassen sich während der Postproduktion beim Grading selbst kleinste Details in besonders hellen und dunklen Bildbereichen hervorheben.

Nahezu jedes Bedienelement am EOS R Gehäuse ist individuell konfigurierbar und sie verfügt als erstes Modell der Canon EOS Serie über eine anpassbare Multifunktions-Touch-Bar, über die man mit einer Wisch- oder Touchbewegung die jeweils konfigurierte Einstellung (z. B. ISO) regeln kann. Die EOS R wurde speziell für den Einsatz unterwegs entwickelt und ermöglicht, per Bluetooth über ein Smartphone die GPS-Daten zu beziehen, um sie in die Aufnahmen einzubetten. Für zusätzliche kreative Möglichkeiten bietet die Canon Camera Connect App noch mehr Spielraum und Flexibilität bei der Aufnahme.

Ein neu verfügbares Merkmal aller RF Objektive: Sie bieten einen konfigurierbaren Objektiv-Steuerring, mit dem der Anwender Blende, Verschlusszeit, ISO oder Belichtungskorrektur einstellen kann. Er kann sich so voll auf das Motiv konzentrieren.

Optische Eigenschaften

Das RF Objektivbajonett ermöglicht ein grundlegend neues optisches Design der Objektive. Das 20-mm-Auflagemaß und der Bajonettdurchmesser von 54 mm haben es den Canon-Ingenieuren ermöglicht, neue Objektive zu entwickeln, die bisher nicht möglich waren. Diese hochwertige Objektivtechnologie bildet die Grundlage des EOS R Systems.

Canon stellt vier neue RF Objektive für die EOS R vor.

Das neue RF 50mm f/1.2L USM ist das lichtstärkste Objektiv seiner Klasse – mit außergewöhnlicher Detailtreue, höchster Schärfe, erstaunlich geringer Schärfentiefe und bemerkenswerten Low-Light-Eigenschaften.

Das neue RF 24-105mm f/4L IS USM ist ein Zoomobjektiv der L Serie und das erste Canon Objektiv für Vollformatsensoren mit Nano USM. Es soll eine hervorragende Steuerung der Schärfe bieten und kompakt und einfach zu handhaben sein. Es verfügt zudem über eine konstante Lichtstärke von 1:4.

Das neue RF 28-70mm f/2L USM ist ein extrem lichtstarkes, vielseitiges Standard-Zoomobjektiv.

Nicht zuletzt stellt das neue RF 35mm f/1.8 Macro IS STM ein lichtstarkes 35mm f/1.8 Makroobjektiv dar – perfekt für Street-, Reise- und Nahaufnahmen. Dabei bietet es eine natürliche Weitwinkelperspektive, eine extrem kurze Naheinstellgrenze und Hybrid IS. Fokus, Blende und IS-Antriebssystem wurden optimal integriert.

Drei neue Bajonettadapter EF-EOS R ermöglichen die Verwendung von mehr als 70 EF und EF-S-Objektiven mit dem EOS R System. Bereits vorhandene Objektive lassen sich damit sogar um neue Funktionen erweitern, während gleichzeitig die hervorragende Leistung und Funktionalität wie bei einer EOS DSLR beibehalten wird.

Einer der Canon Bajonettadapter fügt einen Objektiv-Steuerring für RF Objektive hinzu, damit der Anwender seine Arbeitsweise beibehalten kann – egal ob er RF, EF oder EF-S Objektive verwendet. Der Adapter mit Einsteckfilter bietet die Möglichkeit, eine Reihe von Drop-In-Filtern (Zirkularpolfilter oder variierbaren ND-Filter) zu verwenden.

Zubehör

Das breite Angebot an innovativem Zubehör für die EOS R umfasst auch einen leistungsstarken und vielseitigen Akkugriff und ein Blitzgerät. Der Akkugriff BG-E22 ermöglicht die Verwendung von zwei Lithium-Ionen-Akkus LP-E6N mit hoher Kapazität und übernimmt die Ladung von externen Akkus über einen USB-Adapter. Für kreative Beleuchtungsoptionen verfügt der BG-E22 auch über eine ergonomisch optimal positionierte Blitzsynchronbuchse, mit dem sich ein herkömmlicher kabelgebundener Studioblitz an der EOS R anschließen lässt.

Das Speedlite EL-100 ist ein kompaktes, leichtes und leistungsstarkes Blitzgerät mit einem Automatikmodus, der die Kommunikation mit kompatiblen Kameras ermöglicht, um die Blitzfotografie deutlich zu vereinfachen. Es hat eine mehr als ausreichende Leistung für viele Aufgaben – sei es in dunklen Innenräumen oder im Freien bei Sonnenschein. Die Aufnahmemöglichkeiten werden durch die Möglichkeit ergänzt, einen indirekten Blitz über Wände und Raumdecken einzusetzen, um eine weichere Wirkung zu erzielen – ähnlich wie beim natürlichen Licht.

Digital Photo Professional Express (DPP Express)

Canon bringt heute auch Digital Photo Professional Express (DPP Express) für das iPad auf den Markt. DPP Express ist eine Raw-Bildverarbeitungs- Anzeige- und Bearbeitungssoftware für EOS und EOS R Kameras. Die Bilder lassen sich per Canon Camera Connect App importieren und direkt über die neue iPad App bearbeiten – von der Weißabgleicheinstellung, über die Feinabstimmung der Tonwertkurve, bis hin zur Einstellung des Dynamikumfangs. Die DPP Express RAW-Bildsoftware kann Standbilder mit PQ (Perceptual Quantization) anzeigen – einem HDR-Format für die Filmproduktion und -verteilung.

Preise und Verfügbarkeiten

EOS R Body – €2.499* – Verfügbar ab 9. Oktober 2018

EOS R Body + RF 24-105 – €3.499* – Verfügbar ab 9. Oktober 2018

RF 24-105mm f/4 L IS USM – €1.199* – Verfügbar ab 9. Oktober 2018

RF 28-70mm f/2 L USM – €3.249* – Verfügbar ab Dezember 2018

RF 50mm f/1.2 L USM – €2.499* – Verfügbar ab Ende Oktober 2018

RF 35mm f/1.8 Macro IS STM – €549* – Verfügbar ab Dezember 2018

Mount Adapter EF-EF-EOS R – €109* – Verfügbar ab 9. Oktober 2018

Control Ring Mount Adapter EF-EF-EOS R – €219* – Verfügbar ab 9. Oktober 2018 Drop-In Filter Mount Adapter EF-EF-EOS R (V-ND) – €449* – Verfügbar ab Februar 2019 Drop-In Filter Mount Adapter EF-EF-EOS R (C-PL) – €329* – Verfügbar ab Februar 2019

* Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. Irrtümer