Neues Seilkamera-System Robycam Compact

Robycam Germany präsentiert das neue Seilkamerasystem Robycam Compact und dessen mögliche Augmented-Reality-Integration.

Robycam Compact ist eine kleinere Version des Seilkamera-Systems Robycam 3D und nur halb so schwer. Genau wie ihr großer Bruder bewegt sich die Kamera frei in der Vertikalen und Horizontalen durch den Raum, sodass spektakuläre Bilder aus allen Blickwinkeln und Höhen produziert werden können.

Robycam Compact ist für den Einsatz in Fernsehstudios und kleinen und mittelgroßen Sportstätten wie Basketball oder Eishockeyhallen konzipiert. Die kompakten Winden des Systems können leicht in Veranstaltungsorten mit wenig Platz positioniert werden. Trotzdem produzieren sie genügend Zugkraft, um auch große Flughöhen des Systems zu erreichen. Der kompakte und leichte Dolly mit einem gyrostabilisierten Kamerakopf ermöglicht die Steuerung der Kameraausrichtung sowie der Objektivparameter. Robycam Compact ist sowohl für Festinstallationen als auch in einer mobilen Variante für Multi-Event-Anwendungen verfügbar.

Robycam Compact Features