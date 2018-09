IBC2018: Arri stellt Operator Control Unit OCU-1 vor

Das neue Produkt zur Steuerung von Objektivfunktionen gibt Kameraleuten die volle Kontrolle über ihre EF-Objektive, wenn sie diese wollen, genauso schnell können sie sie auch wieder abgeben. Die Arri OCU-1 ist kompakt, leicht und einfach zu bedienen.

Arri bringt zur IBC 2018 ein neues Produkt zur Steuerung von Objektiv-Funktionen heraus. Die Operator Control Unit OCU-1 ist eine Ergänzung für das Objektiv-Steuersystem WCU-4 in Verbindung mit der Alexa Mini, die es Kameraleuten erlaubt, die Kontrolle von Fokus, Zoom und Blende mit einem Knopfdruck zu übernehmen und wieder abzugeben.

Die OCU-1 hilft, kostbare Zeit beim Einrichten des Bildes zu sparen. Denn damit haben Kameraleute immer die Möglichkeit, das Objektiv zu steuern, selbst wenn Motoren angebaut sind. Sie erlaubt die Kontrolle von Fokus, Blende und Zoom, wann immer das aus praktischen oder kreativen Gründen notwendig ist. Das Gerät kann EF-Objektive an der Alexa Mini und Amira ohne zusätzliche externe Motoren steuern.

Die OCU-1 verbessert die Effizienz und Kontrolle am Set. Klein, leicht und einfach zu bedienen, verfügt das Gerät über das gleiche Steuerrad, Display und die LBUS-Integration wie die Arri Master Grips, und kann leicht an üblichen 15-mm- oder 19-mm-Rohren, der Arri Rosette oder an 3/8“-Gewinden befestigt werden. Das Bedienrad kann auch dazu benutzt werden, um die Drehachse des Arri Stabilized Remote Head SRH-3 zu steuern. Arri plant, die OCU-1 ab Ende dieses Jahres auszuliefern.