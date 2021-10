Arri Rental stellt neue Objektivbaureihen vor

Zwei Objektiv-Baureihen für Large-Format-Produktionen stellt Arri Rental vor: die sphärische Moviecam- und die anamorphotische Alfa-Baureihe.

Arri Rental stellt mit der Alfa-Baureihe acht neue anamorphotische Objektive vor und mit der Moviecam-Baureihe elf sphärische Objektive. Die Moviecam-Objektive nutzen Linsen, die aus den 1970ern stammen, sie werden aber in neue, zeitgemäße Gehäuse eingebaut. Die Alfa-Baureihe basiert auf modifizierten Master Anamorphics.

Beide Serien sind weltweit exklusiv über Arri Rental verfügbar.

Alfa

Das Alfa-Objektivset umfasst acht Brennweiten von 40 bis 190 mm. Sie sind laut Hersteller für Filmemacher gedacht, die nach neuen Wegen suchen, um Geschichten zu erzählen und Emotionen zu vermitteln. Sie haben eine Lichtstärke von T2,5 für die meisten Brennweiten, sie sind solide gebaut und bieten laut Hersteller einen einzigartig charakteristischen anamorphotischen Look für das Großformat.

Die ursprüngliche Idee zu den Alfa-Objektiven entstand aus der langjährigen Zusammenarbeit von Arri Rental mit dem Kameramann Greig Fraser. Bekannte Produktionen, für die Greig Fraser als DoP verantwortlich war, sind »Dune« (2021), »Star Wars: Rogue One« (2016) und »Zero Dark Thirty« (2012). Als Reaktion auf Frasers Wunsch nach neuen, großformatigen anamorphotischen Optionen, arbeiteten verschiedenen Abteilungen von Arri zusammen, und modifizierten Sets von Master Anamorphic Objektiven. Techniker von Arri Rental passten die Objektive nicht nur an das größere Format an, sondern nahmen auch weitere interne Anpassungen vor, um die speziell gewünschten Bildeigenschaften zu erzielen.

Greig Fraser sagt zu den neuen Anamorphoten von Arri Rental: »Die Modifikationen, die wir in die Alfas eingebaut haben, brachten eine völlig neue Dimension in den Master Anamorphics zum Vorschein, mit einer schönen Vignette aus Weichheit an den Rändern, aber einer superscharfen Mitte, die wir bei Bedarf abschwächen konnten. Das Schöne an der Zusammenarbeit mit Arri Rental war der Fokus und die Aufmerksamkeit, die sie uns schenkten, um unsere Ziele zu erreichen.«

Weitere Prototypen der Alfa-Objektive entstanden unter Mitwirkung des deutschen Kameramanns Nikolaus Summerer, ebenfalls ein langjähriger Freund des Hauses Arri Rental. Im Rahmen dieser Kollaboration sowie umfangreicher Forschungs- und Entwicklungsarbeiten innerhalb von Arri Rental wurden die Spezifikationen für eine Produktionsserie von Alfa-Objektiven definiert.

Die robusten, speziell entwickelten Objektivgehäuse enthalten nach wie vor das Master-Anamorphic-Glas, werden jedoch von weiteren maßgeschneiderten optischen Elementen und Modifikationen begleitet, die zusammen eine völlig neue Anmutung ergeben.

Moviecam

Die Moviecam-Objektive von Arri Rental kombinieren Vintage-Glas und dessen cineastische Vergangenheit mit modernen, leistungsstarken Objektivgehäusen. Beeindruckend kompakt und leicht angesichts ihrer Large-Format-Abdeckung sind sie in elf Brennweiten von 16 mm bis 135 mm erhältlich und bieten meist eine Lichtstärke von T2.

Moviecam-Objektive wurden erstmals in den 1980ern gefertigt, wobei sehr hochwertiges Glas aus den 1970ern verwendet wurde. In den 1990ern übernahm Arri das Unternehmen Moviecam und integrierte einige von dessen Kameratechnologien in die Arricam ST und LT, die bis heute als mit die fortschrittlichsten 35-mm-Kinofilmkameras sind, die jemals hergestellt wurden.

Während bei der Übernahme von Moviecam durch Arri in den 1990ern das Hauptaugenmerk auf den Kameras lag, ergab sich für Arri Rental in den 2020ern ein ganz anderer Vorteil: die Moviecam-Objektive. Arri Rental erkannte, dass diese Objektive bei digital arbeitenden Filmemachern, die einen Vintage-Look suchen, immer beliebter werden, und entwickelte eine große Anzahl einheitlicher Moviecam-Sets, die in allen Niederlassungen weltweit angeboten werden. In Anlehnung an das ursprüngliche Moviecam-Design bauten die Objektivingenieure von Arri Rental dieselben Optiken aus den 1970ern in neue Objektivgehäuse ein.

Insgesamt zeichnen sich die Moviecams durch die Kombination von Vintage-Look und äußerst praktischer Bedienbarkeit aus, so der Hersteller. Abgesehen von den 100-mm-und 135-mm-Objektiven mit T2.8, verfügen alle über T2, während das 60-mm-Objektiv einen Schritt weiter zu T1.5 geht und eine zusätzliche Option für Situationen mit wenig Licht und Porträts mit hohem Bokeh bietet. Die optische Leistung ist über die gesamte Serie hinweg gleichbleibend, was sie zu einer großartigen Wahl für alle Kameraleute macht, die sich eine Vintage-Ästhetik und gleichzeitig aber auch die völlige Freiheit wünschen, sämtliche Brennweiten auszuprobieren, ohne zusätzliche Arbeit in der Postproduktion zu erzeugen.

Der deutsche Kameramann Christian Rein verwendete Prototypen von Moviecam-Objektiven schon für eine Netflix-Serie und einen kommenden Spielfilm. Er sagt dazu: »Ich mag die Qualität des alten Moviecam-Glases, das sehr organisch und weich wirkt, ohne dabei Details zu verlieren oder die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Die Moviecams sind sehr nachsichtig mit der Haut. Die Rundung der Objektive ist hervorragend, das Bokeh sieht sehr natürlich aus, und selbst der Flare-Effekt wirkt nicht so technisch wie bei anderen Objektiven.«

Gemeinsamkeiten

Sowohl die Alfa-, wie auch die Moviecam-Serie verfügen über LPL-Anschlüsse. LDA-Chips sorgen für einen effizienten Objektivdaten-Workflow, wodurch sie sich ebenfalls für VFX-lastige Produktionen eignen. Die Objektivgehäuse werden direkt bei Arri Rental hergestellt, wobei die gesamte Erfahrung der Objektiventwickler in das Design und die Individualisierung verschiedener Optiken für Kunden einfließt.

Die Moviecams und Alfas zeichnen sich durch einheitliche Größe und Position der Verstellringe am Objektiv aus und sind so schnell und einfach zu handhaben wie jede andere moderne Cine-Objektivserie.