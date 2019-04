NAB2019: Neue 24-Volt-Akku-Schnittstelle B-Mount von Bebob

Bebob hat in enger Zusammenarbeit mit Arri die neue 24-Volt-Akku-Schnittstelle B-Mount entwickelt. Arri wird sie bei allen künftigen Kameras verwenden.

Moderne Digitalkameras bringen die langjährig bewährten 12-Volt-Systeme zunehmend an ihre Leistungsgrenze. Um dem steigenden Leistungsbedarf von Kamera- und Beleuchtungssystemen zu entsprechen, entwickelten die Ingenieure des Münchner Akkuherstellers Bebob in enger Zusammenarbeit mit Arri eine neue Akku-Schnittstelle namens B-Mount. Diese macht die Stromversorgung besonders leistungshungriger 24-Volt-Geräte möglich – und erlaubt gleichzeitig ein Maximum an Flexibilität bei der Auswahl von Batterien und Zubehör. Arri wird B-Mount bei allen künftigen Kameras verwenden.

Die neu entwickelte B-Mount-Schnittstelle hat gegenüber Vorgängern einige entscheidende Vorteile. Sie ermöglicht erstmals eine mobile Stromversorgung von leistungshungrigen 24-Volt-Geräten. Zugleich unterstützt die Akku-Schnittstelle sowohl 12 Volt als auch 24 Volt und passt sich so den jeweiligen Bedürfnissen kompatibler Devices an. Damit ist es möglich, mit einem einzigen Akkusystem alle Geräte am Set zu versorgen. Bei der Entwicklung der neuen Schnittstelle wurde besonders auf eine stabile, robuste Konstruktion und die nahtlose Verzahnung der einzelnen Komponenten geachtet.

Während Hersteller bisher für unterschiedliche Geräte-Konfigurationen diverse Protokolle zur Datenübertragung entwickeln mussten, ist bei Nutzung der B-Mount-Schnittstelle nur ein einziges Protokoll notwendig, das jedem Hersteller offen steht. Mit der Einführung der B-Mount möchten Arri und Bebob einen neuen, einheitlichen 24-Volt-Standard schaffen, mit dem alle Hersteller arbeiten können. Die Spezifikationen für diese Schnittstelle sind offen einsehbar und wurden in den vergangenen Monaten bereits mit mehreren Herstellern geteilt.

»Seit der Einführung unserer Alexa LF haben wir nach einem 24-Volt-Standard gesucht, der die Arbeit am Set in Zukunft erleichtern wird. Mit der neuen B- Mount hat Bebob nun eine passende Lösung geschaffen«, sagt Stephan Schenk, Geschäftsführer der Arri Cine Technik und verantwortlich für den Geschäftsbereich Camera Systems.

Christoph Aust, Geschäftsführer von Bebob, ergänzt: »Wir fühlen uns sehr geehrt, dass Arri die Entwicklung dieses wichtigen Projekts unterstützt. Neben der hohen Leistungsfähigkeit betrachten wir das Multispannungskonzept der B-Mount-Schnittstelle als echten Wendepunkt – auf der NAB werden wir deshalb unsere erste Serie von 12/24-Volt-fähigen Batterien mit passendem Zubehör präsentieren.«

Bebob B-Mount-Akkus

Bebob bietet als erster Hersteller eine Auswahl an Standardbatterien mit der neuen Batterieschnittstelle an.

B90Cine

B-Mount Li-Ion High Load Akku 14,4V/28,8V, 86Wh – Maximale Belastbarkeit: 20,0A – Für 12V- und 24V-Geräte – Maße (B x H x T): 93x144x41mm

445 €

B155Cine

B-Mount Li-Ion High Load Akku 14,4V/28,8V, 155Wh – Maximale Belastbarkeit: 20,0A -Für 12V- und 24V-Gerät – Maße (B x H x T): 93x144x60mm – Gewicht: 0,945Kg

545 €

B290Cine

B-Mount Li-Ion High Load Akku 14,4V/28,8V, 294Wh – Maximale Belastbarkeit: 20,0A -Für 12V- und 24V-Gerät – Maße (B x H x T): 93x144x79mm – Gewicht: 1,275Kg

795 €

B90CineHS

B-Mount Hotswap Li-Ion High Load Akku 14,4V/28,8V, 86Wh – Maximale Belastbarkeit: 20,0A -Für 12V- und 24V-Gerät – Maße (B x H x T): 93 x 144 x 49 mm – Gewicht: 0,635Kg

545 €