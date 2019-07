Sigma fp: kompakte, spiegellose Vollformat-Kamera

Sigma fp ist eine extrem kompakte, spiegellose Vollformatkamera, die sich für Video- und Fotoaufzeichnung gleichermaßen eignen soll.

Sigma überraschte mit der Ankündigung einer extrem kompakten, spiegellosen Vollformat-Kamera, die mit ganz neuem Bedienkonzept antreten will. Was schon bekannt ist:

Ein 35mm Bayer-Vollformat-Sensor mit 24,6 effektiven MP soll für hochwertige Bilder sorgen. Die Kamera werde im Videomodus unter anderem die Aufzeichnung von 12 Bit Cinema DNG Raw-Files unterstützen, so der Hersteller.

Intern werde auf SD/SDHC/SDXC-Karten aufgezeichnet, via USB3.1 soll die Videoausgabe auf externe Aufzeichnungsgeräte möglich sein. Sigma gibt weiter an, dass 4K UHD/24fps-Aufzeichnung unterstützt werde, ebenso ALL-I-Aufzeichnung / H.264. In Full HD seien bis zu 120 Bilder pro Sekunde möglich.

Objektive lassen sich per neuem L-Mount anschließen, sagt Sigma. Hintergund dafür: 2018 gründeten Leica, Panasonic und Sigma die L-Mount Alliance und kündigten an, dass sie hierfür ihre eigenen Kamerasysteme entwickeln würden. Sigma fp ist nun Teil der L-Mount-Familie. Über den Sigma-Konverter MC-21 werden aber auch Canon-EF- oder Sigma-SA-Objektive Anschluss an die Kamera finden.

Sigma fp hat extrem kompakte Baumaße und wiegt gerade mal 370 Gramm. Das Kameragehäuse mit Aluminium-Druckgusslegierung soll sie aber besonders robust machen.

Was die Bildtechnik betrifft, soll die Kamera diverse Aufzeichnungsmodi bieten, unter anderem einen für HDR. Die HDR-Aufnahme nutzt demnach den elektronischen Verschluss, um mehrere Bilder mit unterschiedlichen Belichtungen (3 Bilder bei Standaufnahmen und 2 Bilder bei Videos) gleichzeitig aufzunehmen und diese dann zu Aufnahmen mit höherem Dynamikumfang zusammenzuführen.

Funktionen wie Fokus Peaking, Face/Eye Detection AF, Waveform, oder Zebra soll die Kamera ebenfalls bieten.

Angaben zum Preis machte Sigma noch keine, aber offenbar soll die Kamera noch im Herbst 2019 verfügbar werden.