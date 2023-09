Cooke SP3-Serie für spiegellose Kameras

Cooke Optics hat die Einführung der SP3-Reihe von Vollformat-Prime-Objektiven für spiegellose Kameras bekanntgegeben.

Die Cooke SP3-Serie baut auf dem Speed Panchro-Erbe auf. Die T2.4-Reihe bietet fünf Brennweiten, eine Auswahl an austauschbaren Anschlüssen und eine kleine, leichte und dennoch robuste Konstruktion.

Tim Pugh, Chief Executive Officer, Cooke Optics, sagt: »Der Imaging-Markt wurde lange Zeit als ‚Videografie‘ und ‚Kinematografie‘ betrachtet, wobei die damit verbundenen Unterschiede vor allem bei den Budgets und der Hardware deutlich wurden. Diese Grenzen verschwimmen jedoch mit den enormen Qualitätsverbesserungen im Bereich der Mittelklasse-Kameras, was zu einer Erweiterung der kreativen optischen Möglichkeiten und Ambitionen in diesem Bereich führt. Diese ‚Demokratisierung‘ bedeutet, dass wir dem traditionellen Pro-Video-Markt nun wirklich filmisches Glas zu einem erschwinglichen Preis und mit flexiblen Kamerahalterungen anbieten können, was es mehr Kameraleuten ermöglicht, die Geschichte ihrer Filme zu verbessern.«

Die Cooke SP3 Vollformat-Objektivserie basiert auf dem Cooke Speed Panchro und bietet ein neues Design, das optisch und mechanisch für spiegellose Kameras optimiert wurde. Es bietet eine überragende Bildschärfe und Auflösung und zeichnet sich durch einen geringen Abfall zum Bildrand hin aus, betont Cooke. Dies ist ein Schlüsselfaktor für den berühmten Kino-Look, den die legendären Speed Panchro-Objektive erzielen, sowie für die charakteristische Dimensionalität und Kontrastleistung, die Gesichter mit bemerkenswertem Hautton und Charakter wiedergeben – bekannt als der Cooke Look. Die SP3-Objektive verfügen außerdem über spezielle filmische optische Beschichtungen, die übermäßiges Streulicht unter Kontrolle halten.

Die SP3-Reihe bietet Brennweiten von 25 mm, 32 mm, 50 mm, 75 mm und 100 mm. Die Objektive werden mit montiertem E-Mount geliefert, RF-Mounts sind in Kürze erhältlich. Schnelle Käufe können einen Satz RF-Mounts kostenlos erhalten, indem sie den auf der Verpackung angegebenen Vorgang befolgen. L-Mount ist ab sofort als Zubehörteil erhältlich und M-Mount wird Anfang 2024 eingeführt.

Die SP3-Objektive sind die leichtesten Objektive von Cooke und wiegen zwischen 500g und 690g inklusive Objektivfassung, was sie für den Einsatz an leichteren Gimbals und Drohnen prädestiniert; ihre robuste Bauweise und Mechanik hält auch den Strapazen rasanter Dreharbeiten stand. Der kleine, ergonomische Formfaktor ermöglicht Aufnahmen in Kinoqualität auch an engen oder schwer zugänglichen Stellen. Sie verfügen über eine doppelte Fokusskala, und die Mechanik für Fokus und Blende ist über das gesamte Set hinweg so ausgerichtet, dass ein schneller Objektivwechsel möglich ist und die Positionen von Fokus und Blendenmotor beibehalten werden.

Die SP3-Serie ist ab Mitte September weltweit erhältlich. Die Preise liegen bei 3.900 Euro für ein einzelnes Objektiv und bei 18.525 Euro für den kompletten Satz von fünf Objektiven in einem robusten Tragekoffer.