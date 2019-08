Angénieux zeigt Optimo Prime in China

Als ersten Prototypen zeigt Angénieux ein 40 mm Optimo Prime aus der neu angekündigten Familie von Full Frame Primes — in China bei der BIRTV 2019.

Die erste öffentliche Präsentation eines Angénieux Full Frame Optimo Prime an einem Messestand findet in China statt. Jebsen ist offizieller Vertriebspartner von Angénieux in der Region Asien-Pazifik und wird einen Prototypen eines Optimo Prime mit 40 mm Brennweite bei der BIRTV 2019 vom 21./24. August 2019 an seinem Stand zeigen.

Aus Sicht von Angénieux hat sich das Geschäftsmodell bewährt, bestimmte Objektive exklusiv über regionale Partner zu vertreiben. Das hat der Hersteller schon mit der EZ-Zoomobjektivserie umgesetzt und das wird nun auch mit der Full Frame Optimo Prime Serie wiederholt: Partner von Angénieux sind Jebsen und Band Pro.

Die Primes sind laut Angénieux eine wichtige Ergänzung zu den derzeit erhältlichen professionellen Cine-Festbrennweiten. Zwölf Optimo-Primes mit Brennweiten zwischen 18 und 200 mm hat der Hersteller angekündigt. Das Set wird mit dem Ziel entwickelt, den Look und die Haptik der Optimo-Zooms sowohl mechanisch als auch optisch genau zu treffen.

Die Anwender verfügen dann über ein komplettes Sortiment an Kino-Optiken, die perfekt auf ihre Aufnahmebedürfnisse und -wünsche abgestimmt und an die neuesten Generationen von Kamerasensorgrößen angepasst sind.

Die Optimo Prime Serie soll das Angebot an Angenieux-FF-Zoomobjektiven, einschließlich des Optimo Ultra12x, perfekt ergänzen.

Die Optimo Prime Serie bietet eine Vollformat-Bildkreisabdeckung von 46,5 mm Durchmesser mit einem konsistenten 1,8 T-Stop (außer bei den extremen Brennweiten). Als Mount werden PL und LPL angeboten — sowohl mit dem Objektivdatensystem Cooke/i als auch mit Arri LDS.

Die Brennweiten werden 18, 21, 24, 28, 32, 40, 50, 60, 75, 100, 135 und 200 mm umfassen. Sie werden sowohl in Frankreich als auch in Deutschland hergestellt, wobei die Endkontrolle in Angénieux erfolgt.

Auf der Grundlage der oben genannten Partnerschaft wird der Vertrieb der neuen Optimo Prime Objektive in Amerika von Band Pro übernommen, in der Region Asien-Pazifik von Jebsen. In Europa, Afrika, Eurasien, Indien und dem Mittleren Osten von Angénieux selbst.