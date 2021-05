Ihse eröffnet Niederlassung in China

Ihse eröffnet eine eigene Tochtergesellschaft in Guangzhou, China, um der wachsenden lokalen Nachfrage nach ihren KVM-Produkten gerecht zu werden.

Mit der Eröffnung von Ihse China macht der KVM-Hersteller Ihse den nächsten Schritt im strategisch wichtigen Wachstumsmarkt China, in dem Ihse bereits seit vielen Jahren durch lokale Vertriebspartner vertreten ist. Die Gründung der Tochtergesellschaft bündelt die bestehenden Kräfte, ermöglicht die optimale Koordination der Geschäftsaktivitäten sowie einen kontinuierlich verbesserten Support für die Kunden vor Ort und stärkt die Marke Ihse auf dem chinesischen IT-Markt.

Große Nachfrage nach Ihse-Produkten in China

Der chinesische Markt befindet sich in einem rasanten Wandel. In vielen Marktsegmenten setzen die Entscheidungsträger verstärkt auf erstklassige Qualität – allen voran in den öffentlichen und staatlichen Einrichtungen sowie im Bereich Infrastruktur und Sicherheit. Weltweit bekannt für höchste Qualität und Sicherheit kann Ihse hier punkten und chinesische Kunden mit hochsicheren, latenzreduzierten und ausfallfreien Produkten »made in Germany« bedienen.

Über die letzten Jahre verzeichnete Ihse bereits signifikantes Wachstum in den chinesischen und asiatisch-pazifischen Märkten in einer Vielzahl von »mission critical«-Anwendungsbereichen wie Industrie, Energie- und Versorgungssektor, Verkehrswesen und staatlichen Einrichtungen.

Terence Teng, CEO von Ihse Asia, urteilt: »Die Eröffnung unserer neuen Niederlassung in China und die Ernennung von Alan Wang als Leiter des operativen Geschäfts ermöglichen ein größeres Maß an Unterstützung für unsere Kunden vor Ort. Darüber hinaus wird uns dieser Schritt dabei helfen, neue Projekte zu identifizieren und das Wachstum in der Region weiter voranzutreiben.«

China-Zentrale in Handelsmetropole Guangzhou

Die Geschäfte in China werden von der Megacity Guangzhou aus – einem der bedeutendsten Handelsstandorte Chinas – von Alan Wang geleitet. Wang zählt mit über 17 Jahren Erfahrung in den Bereichen KVM, Leitstellen und audiovisuellen Systemen zu den Branchenexperten und kann auf eine intensive Zusammenarbeit mit Großkonzernen, Industriekunden sowie Partnern in ganz China zurückblicken. Er wird die bereits laufenden Geschäftsbeziehungen in China intensivieren und sich auf die Entwicklung neuer Vertriebschancen und den Ausbau der lokalen Vertriebskanäle konzentrieren.

Alan Wang, General Manager Ihse Asia, sagt: »Ich freue mich sehr darauf, mein Branchenwissen, meine Erfahrung und mein Netzwerk im chinesischen Markt einzubringen, um die Position von Ihse als globalem Technologieführer in China weiter auszubauen.«