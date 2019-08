Arri: Haptische Steuerung für Remote-Heads

Arri hat mit Cartoni ein neues Steuergerät für Remote-Heads entwickelt: DEH-1.

Das Kürzel DEH-1 steht für Digital Encoder Head. Das ist sozusagen ein digitalisierter Kamerakopf, der sich wie ein hochwertiger Schwenk/Neige-Kopf verhält, aber als Fernsteuerung für einen Remote-Head dient. Man kann es auch so sagen: Der DEH-1 von Arri (eigene Schreibweise: ARRI) ist der erste komplett digitale Encoder-Head, der via LBUS-Standard mit dem stabilisierten Remote-Head SRH-3 kommuniziert. Der robuste und einfach zu bedienende DEH-1 zeichnet sich durch verlässliche Konstruktion und präzise Technik aus, so Arri.

Der DEH-1 wurde speziell für die Bedienung des stabilisierten Remote-Heads SRH-3 entwickelt und ist mit jedem Mitchell-Flachbodenstativ kompatibel. Er basiert auf bewährter Technologie von Cartoni, ist aber der erste digitale Encoder-Head, der über das LBUS-Protokoll kommuniziert. Dabei werden Kameraleute, die die traditionelle Fluid-Head-Anwendung ja kennen, die Nutzung des DEH-1 intuitiv und unkompliziert finden.

Damit eignet sich der DEH-1 ideal für eine Vielzahl von Anwendungen – vom Einsatz bei TV-Übertragungen über Dokumentationen bis hin zu Spielfilmproduktionen, erläutert der Hersteller. Die in sieben Stufen einstellbare Friktion ermöglicht demnach äußerst präzise Schwenk- und Kippbewegungen. Der DEH-1 ist eine smarte Alternative zu Handrädern oder einem Joystick.

Der neue digitale Encoder-Head lässt sich nahtlos in Broadcast-Produktionen integrieren und ist ebenfalls mit einem kompletten Set von Master Grips zur Steuerung von Fokus, Blende und Zoom oder mit einer Operator Control Unit OCU-1 in Kombination mit Master-Grip-Zoomrad erhältlich. Dank des LBUS-Protokolls können die Master Grips oder die OCU-1 mit nur einem Kabel an den DEH-1 angeschlossen werden, was eine einfache Konfiguration ermöglicht. Auch direkt mit der SRH-3-Remote-Control wird der DEH-1 über ein einziges LBUS-Kabel verbunden. Alle Einstellungen und Parameter des DEH-1, der Master Grips sowie der OCU-1 werden über das Touch-Panel der SRH-3-Remote Control verwaltet. Das komplette System kann mit nur einem einzigen Gerät zentral gesteuert werden.

An der Oberseite des DEH-1 befindet sich eine flache, mit mehreren Gewindebohrungen versehene Cheese-Plate-Befestigungsplatte, an der ein Monitor oder weiteres Zubehör installiert werden kann. Die patentierte Friktion der Schwenk- und Tilt-Achse des Cartoni-Fluid-Heads wurde speziell auf Arri-Spezifikationen angepasst. Die beiden teleskopierbaren Schwenkarme tragen zwei verschiebbare Gegengewichte, um das Gewicht der angebrachten Master Grips oder der OCU-1 auszugleichen. Der DEH-1 ist in Sets für Rechts- oder Linkshänder erhältlich.

Der DEH-1 ist kompatibel mit zahlreichen Geräten und Zubehörteilen, die von Arri auf Basis des LBUS-Standards entwickelt und hergestellt wurden. Daher kann Arri einen reibungslosen Workflow, kontinuierliche Verbesserung der Performance und weltweiten Kundenservice sicherstellen.