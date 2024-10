Neue Broadcast-Steuerung: Stream Deck Studio

Elgato Stream Deck Studio ist eine Steuerkonsole für professionelle Broadcast-Umgebungen.

Elgato brachte 2017 das erfolgreiche Stream Deck auf den Markt. Kurz darauf entwickelte Bitfocus die Software Companion, die Stream Deck für den Einsatz in traditionellen Broadcast-Umgebungen umfunktionierte. Das kam so gut an, dass die beiden Unternehmen nun gemeinsam Stream Deck Studio entwickelten.

Stream Deck Studio ist eine 19-Zoll-Konsole, die sich nahtlos in Standard-Studioracks integrieren lässt. Ausgestattet mit 32 programmierbaren LCD-Tasten und zwei Drehreglern, dient das Gerät als zentrale Schnittstelle zur Steuerung einer Vielzahl von Broadcast-Hard- und -Software.

Stream Deck Studio kann für eine breite Palette von Aufgaben in Sendestudios eingesetzt werden, von der Signalweiterleitung über die Kamerasteuerung bis hin zur Kontrolle von Audiomixern und Grafiksystemen. Ein wesentlicher Vorteil des Systems liegt in seiner Vielseitigkeit: Benutzer können die Tasten und deren Funktionen vollständig anpassen, um sie an ihre spezifischen Arbeitsabläufe anzupassen.

Die zugehörige Buttons-Software von Bitfocus ermöglicht die Konfiguration und bietet Echtzeit-Feedback direkt auf den LCD-Tasten, was die Bedienung erheblich erleichtern und Fehler minimieren soll. Darüber hinaus unterstützt Stream Deck Studio sowohl moderne IP-basierte als auch ältere Broadcast-Protokolle.

Zu den Kernfunktionen der Software Buttons gehören die automatische Geräteidentifizierung mit mDNS Discovery, tagbasiertes Routing für NMOS und ältere Basebandgeräte, Unterstützung für IP-basiertes Broadcasting mit modernen Protokollen, Echtzeit-Infrastrukturüberwachung und eine intuitive Web-GUI für den Remotebetrieb.

Ein integrierter RFID/NFC-Leser ermöglicht eine sichere Benutzerauthentifizierung und berechtigungsbasierte Zugriffskontrolle, was besonders in größeren Produktionsumgebungen von Vorteil ist. Für umfangreichere Setups können mehrere Stream Deck Studios gestapelt und als einheitliche Steuerungsoberfläche konfiguriert werden, was eine nahtlose Skalierbarkeit gewährleistet.

Weitere Software-Integrationen von Drittanbietern sind geplant, darunter eine mit VideoIPath von Nevion, die Stream Deck Studio zu einer dedizierten Konsole für die Medienorchestrierungsplattform machen wollen.

Stream Deck Studio wird zum Preis von 899 US-Dollar angeboten.