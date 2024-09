Makalu Automation harmonisiert Playout-Steuerung für Cloud und On-Premises

Makalu Automation ist die erste Automation, mit der sich Playout-Produkte von Drittanbietern sowohl in der Cloud als auch On-Premises vereinheitlicht steuern lassen.

»Diese neueste Produktvariante von Makalu haben wir entwickelt, um eine wichtige Herausforderung zu bewältigen, mit der sich viele Medienunternehmen in der heutigen Zeit auseinandersetzen müssen«, sagt Frank Mistol, Geschäftsführer der Qvest Stream GmbH. »Produktionsumgebungen sind heute technisch dezentraler und hybrider aufgebaut als je zuvor. Deshalb müssen Playout-Operator aktuell zwischen den Steuerungssystemen wechseln, je nachdem, ob sich die Playout-Server in der Cloud oder vor Ort befinden. Bis jetzt.«

Aufgrund der vollständig agnostischen Architektur von Makalu Automation kann es zur Steuerung aller Playout-Workflows von Drittanbietern verwendet werden, unabhängig davon, ob sie in der Cloud oder im lokalen Rechenzentrum gehostet sind. Dies bringt eine Vielzahl an operativen und wirtschaftlichen Effizienzsteigerungen mit sich, die ohne Zweifel die wichtigsten Entscheidungskriterien für jedes Medienunternehmen sind, das in neue Technologie investiert.

Harmonisierung schafft Kosteneinsparungen

Nicht nur die Investition in mehrere Automationssysteme entfällt, auch die Operator müssen nicht mehr für die Bediendung unterschiedlicher Lösungen geschult werden. Dies bedeutet eine Reduzierung der Vorlaufkosten für die Technologie selbst, als auch auch der Schulungskosten. Hinzu kommt die Verwendung eines kostengünstigen, abonnement- oder nutzungsbasierten Preismodells nach dem Prinzip »Pay as you grow«, das sich auf die gesamte Makalu-Produktfamilie bezieht.

Vorteile im Betrieb

Makalu Automation ist auf maximale Zuverlässigkeit ausgelegt. Selbst im 24/7-Betrieb wird ein kontinuierlich hohes und sicheres Serviceniveau geboten.

Durch die vereinfachte Bedienbarkeit des sogenannten »Single Pane of Glass«-Designs gehören komplexe Playout-Workflows der Vergangenheit an. Zusätzlich bietet es Vorteile in der kollaborativen Remote-Arbeit, die im heutigen Medienbetrieb unabdingbar ist: Nutzer können auf Workflows von überall zugreifen und steuern, unabhängig davon, ob sie Teil eines verteilten Teams sind oder lokal arbeiten.

Makalu Automation ist das neueste Mitglied der Makalu-Produktfamilie die neben Automation weitere Produkte für lineares Playout, Pop-up-Playout, FAST-Playout sowie Disaster-Recovery bereithält.