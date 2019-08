Neues 12G-Ü-Wagen-Modell von Broadcast Solutions

Mit dem Streamline S12T stellt Broadcast Solutions ein neues Modell seiner erfolgreichen Ü-Wagen-Baureihe Streamline vor — in 12G-SDI.

Die Ü-Wagen-Baureihe Streamline des Herstellers Broadcast Solutions beruht darauf, Standardmodelle herzustellen, die dann in einigen Aspekten noch an individuelle Wünschen der Kunden angepasst werden. Das funktioniert: Broadcast Solutions hat schon mehr als 45 Ü-Wagen aus der Streamline-Familie gebaut und verkauft, bei einer durchschnittlichen Bauzeit von 100 Tagen.

Nun also stellt Broadcast Solutions das neue Modell S12T vor. Auf einem selbstfahrenden LKW mit Kofferaufbau und einem seitlichen Ausschub wiegt das Fahrzeug 26 t. Der S12T arbeitet mit bis zu 12 4K/UHD-Kameras auf Basis von 12G-SDI (UHD Single-Link) und bietet genügend 3G-SDI Quad Link Gateways für Monitoring-Zwecke — er ist also ein 12G-Ü-Wagen.

Alle Entscheidungen des Entwicklungsteams zielen laut Broadcast Solutions darauf ab, den Platzbedarf und die Ressourcen innerhalb eines Ü-Wagens zu maximieren. Gleichzeitig wurde ein flexibles Arbeitsplatz- und Raumkonzept umgesetzt. Das Fahrzeug bietet genügend Platz für Teams von bis zu 14 Personen, die laut Hersteller komfortabel arbeiten können.

Hochmoderner und dennoch kompakter Karosseriebau soll beim S12T mit besonders ausgeklügelten Produktions- und Raumkonzepten kombiniert sein, um modernste Übertragungstechnik für die Live-TV-Produktion zu realisieren.

Eine Ultrix-Kreuzschiene von Ross (D-Vertrieb: MCI), die eine kompakte Bauform und leistungsstarke Switching-Funktionen bietet, ist das Herzstück des Ü-Wagens und für Video-/Audio-Routing, Multiview-Funktionalität und Embedding/De-Embedding zuständig (NAB-Video).

Die Produktion ist mit dem Videomischer Kahuna 6400 (2 M/E) von Grass Valley ausgestattet, während der Audiobereich auf ein Lawo MC2 56 MKII-Pult vertraut.

Das Intercom-System Artist von Riedel sorgt für die Kommunikation, KVM-Tools der Draco-Tera-Modelle von Ihse stellen Steuerverbindungen der flexibel positionierbaren Arbeitsplätze mit der zentral installierten Technik her.

Zum ersten Mal wird bei einem Streamline-Ü-Wagen von Broadcast Solutions das vom Hersteller eigenentwickelte Steuerungssystem Hi (eigene Schreibweise: hi) eingesetzt. Hi steuert alle produktionsrelevanten Bereiche im Fahrzeug wie Video/Audio-Kreuzschiene, Multiviewer und Tally. Intuitive Touch-Bedienelemente und neu entwickelte Hi-Hardware-Bedienfelder erleichtern den Produktionsalltag im Ü-Wagen, so der Hersteller.