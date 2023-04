Blackmagic: Neues Modell der Kamera Ursa Mini Pro 12K

Zur NAB2023 stellt Blackmagic eine neue Version seiner leistungsfähigsten Kamera vor.

Das neueste Modell der Ursa-Kamera von Blackmagic ist die Ursa Mini Pro 12K OLPF. Es wird mit einem neuen, hochperformanten optischen Tiefpassfilter (OLPF) bestückt, der den 12K-S35-Sensor der Kamera optimiert. Der OLPF reduziert störende Artefakte wie Moiré-Effekte und Aliasing unter maximaler Bewahrung von Farb- und wichtigen Bilddetails. Die Blackmagic Ursa Mini Pro 12K OLPF ist ab sofort für 6.385 USD bei Blackmagic Design Resellern weltweit erhältlich.







Beim Filmen für virtuelle Produktionen kann es infolge der hohen LED-Matrix-Frequenzen von Videowänden zu Problemen bei ultrascharfen modernen Objektiven und hochauflösenden Sensoren kommen. Manchmal entstehen dann störende Interferenzmuster. Der Einsatz eines optischen Tiefpassfilters minimiert die Interferenz und reduziert Moiré- und Aliasing-Effekte. Darum hat Blackmagic die Ursa Mini Pro 12K OLPF nun mit einem optischen Tiefpassfilter bestückt, der exakt auf ihren 12K-Sensor abgestimmt ist. Der OLPF liefert auch eine aktualisierte Infrarotfilterung. Zusammen mit der Raw-Verarbeitung der Ursa Mini Pro 12K OLPF wird dadurch ein neues Niveau der Wiedergabetreue erreicht, erklärt Blackmagic.

Durch die Überabtastung in 12K erhalten die Benutzer dieser Kamera hochwertigste 8K- und 4K-Bilder mit dezenten Hauttönen und außergewöhnlich viel Detail. In 12K kann man mit 60 fps, in 8K mit 120 fps und in 4K-Super-16 mit bis zu 240 fps filmen.

Die Ursa Mini Pro 12K OLPF wird häufig auch im Zusammenspiel mit Greenscreen/Compositing, LED-Volumes und VFX genutzt, aber auch für Live-Action und CGI. Um hier optimale Arbeitsbedingungen schaffen zu können, wurde die Ursa Mini Pro 12K OLPF nun in einem weiteren Bereich optimiert.

»Seit der Veröffentlichung der Blackmagic Ursa Mini Pro 12K haben wir angestrengt an weiteren Verbesserungen der Kamera gearbeitet, um sie für neue Produktionsmethoden wie virtuelle Produktionen mit LED-Videowänden zu rüsten«, sagte Grant Petty, CEO von Blackmagic Design. »Deshalb haben wir viel Zeit und Mühe in die Entwicklung eines optischen Tiefpassfilters gesteckt. Dieser reduziert Artefakte wie Moiré, bewahrt und veredelt aber zugleich die Detail- und Farbtreue, die man von der Ursa Mini Pro 12K kennt. Ich bin neugierig, was für virtuelle Produktionen DoPs mit dieser hochauflösenden Kamera kreieren werden!«