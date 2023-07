Broadcast Solutions: Zwei neue Ü-Wagen bei der IBC2023

Broadcast Solutions zeigt bei der IBC2023 zwei Ü-Wagen, eigene Technologien und stellt Partnerfirmen vor.

Broadcast Solutions wird zwei seiner kürzlich fertiggestellten Übertragungswagen im Rahmen der IBC2023 präsentieren. Dabei handelt es sich einerseits um einen großen Trailer, den der Bingener Systemintegrator für SuperSport in Südafrika gebaut hat. Außerdem zeigt das Unternehmen andererseits einen kürzlich fertiggestellten 12-Kamera-Ü-Wagen auf Basis der Broadcast Solutions Streamline-Familie, der an den Kunden Remotion mit Sitz in Österreich geliefert wird.

IP2 für SuperSport

Der SuperSport IP2 ist die zweite Einheit dieser Bauart, die an den südafrikanischen Sender geliefert wird. Im Juni diesen Jahres hatte der Kunde in Südafrika den IP1 erhalten, einen Supertruck im XXL-Format (Meldung).

Das intelligente Design ermöglicht es, bis zu 19 Arbeitsplätze in einem einzigen, ausziehbaren Trailer unterzubringen. Der UHD-Ü-Wagen ist mit Sony-Kameras und Videomischern, Calrec-Audio Konsole, Vizrt-Grafik und EVS-Replays ausgestattet. Intern basiert der IP2 komplett auf IP, mit SNP-Prozessoren von Imagine Communications für die SDI/IP-Konvertierung. Nun gibt es also bei der IBC2023 die Möglichkeit, diesen Truck zu sehen.

S8L an Remotion

Der ausgestellte Remotion S8L ist vollständig UHD-fähig. Das Fahrzeug basiert auf einem 18-t-MAN-Lkw und verfügt über einen maßgeschneiderten Aufbau und ein Innen-Layout für 10 bis 12 Arbeitsplätze. Verwendet werden Kameras von Grass Valley, ein Sony-Videomischer, eine Lawo-Audiokonsole und ein Riedel-Intercom. Trotz längerer Lieferzeiten für das Basisfahrzeug konnte Broadcast Solutions das Projekt dank des flexiblen Streamline Standardformats in weniger als 11 Monaten abschließen.

Hi bei der IBC2023

Beide Fahrzeuge nutzen als Steuerungssystem Hi von Broadcast Solutions. Dessen neuer Ansatz in der Systemsteuerung, der eine einfache und intuitive Bedienung sowie eine umfassende Automatisierung in den Vordergrund stellt, wird zusätzlich mit einem eigenen Stand auf der IBC2023 vertreten sein.

MeshLink

Außerdem wird das Unternehmen am Außenstand, wo die Ü-Wagen stehen, auch die hochwertige drahtlose Videoübertragungsplattform MeshLink zeigen. Diese von Broadcast Solutions entwickelte Plattform revolutioniert die Planung und Produktion mit drahtlosen Kameras durch den Einsatz eines IP-Mesh-Netzwerks. Jedes Gerät fungiert gleichzeitig als Sender, Empfänger und Repeater, und mehrere Kameras arbeiten auf der gleichen Frequenz. Durch die Verwendung von H.265-Kodierung mit bis zu 4k Ultra HD bietet es eine hervorragende Bildqualität, wobei die Konnektivität entweder über 12G-SDI oder 2SI erfolgt.

Partnerfirmen am Stand von Broadcast Solutions

Auf dem Außengelände werden auch die Partnerunternehmen Thum + Mahr, Birds Camera Solutions und TVC vertreten sein.

»Wir zeigen dieses Jahr zwei Ü-Wagen auf der IBC, weil wir weiterhin ein starkes Geschäft im Bereich Sport und Unterhaltung sehen«, sagt Stefan Breder, CEO von Broadcast Solutions. »Mit unseren Streamline-Produkten und unseren maßgeschneiderten Designs erfüllen wir jede Anforderung, vom einfachen SNG-Van bis zum größten Truck der Welt.«

»Die gleichen Fähigkeiten in den Bereichen Systemintegration und Konstruktion kommen auch bei den vielen Studioprojekten zum Einsatz, die wir für unsere Kunden bauen«, so Breder weiter. »Wir stützen uns auf unsere langjährige und erfolgreiche Erfahrung, um die realen Anforderungen unserer Kunden zu verstehen und technologieunabhängige Lösungen zu entwickeln, die ihren kommerziellen, kreativen und technischen Anforderungen am besten gerecht werden. Die IBC ist eine großartige Gelegenheit, unsere Fähigkeiten zu präsentieren und zukünftige Projekte zu besprechen.«