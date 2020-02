ColorEdge CS2731 – 27“ Grafik-Monitor

Der Eizo ColorEdge CS2731 ist ein 27“ Grafik-Monitor, der über ein einziges USB-C-Kabel Monitorsignal eine schnelle Datenübertragung sowie die Stromversorgung eines angeschlossenen Notebooks oder Tablets ermöglicht. So wird der neue 27-Zoll Grafik-Monitor zum zentralen Dock des grafischen Workflows.

Volle Anschluss-Power

Immer mehr Kreative nutzen ihren Mobilrechner nicht nur unterwegs. Oft ist der leistungsfähige Laptop der einzige Rechner, weshalb immer häufiger der Wunsch besteht, den Mobilrechner möglichst einfach in den festen Arbeitsplatz zuhause oder im Büro zu integrieren. Diesen Trend möchte Eizo mit dem neuen ColorEdge CS2731 Grafik- Monitor unterstützen.

Dank der insgesamt vier USB-Downstream-Anschlüsse und des USB-C-Upstream-Anschlusses lassen sich Festplatten, Maus und Tastatur sowie weitere Peripheriegeräte wie z.B. Speicherkartenlesegeräte direkt am Monitor anschließen. Der Nutzer muss den Laptop dann nur noch mit einem einzigen USB-C-Kabel mit dem CS2731 verbinden, um seinen Mobilrechner in den kompletten Workflow zu integrieren und mit bis zu 60 Watt Strom zu versorgen. Eine separate Dockingstation oder ein zusätzliches Netzteil sind nicht mehr erforderlich. Darüber hinaus verfügt der CS2731 auch über jeweils einen DVI-D-, HDMI- und Display Port-Eingang. So wird der ColorEdge CS2731 zum zentralen Hub anspruchsvoller Kreativer.

Farben satt und allerhöchste Präzision »out of the Box«

Der CS2731 eignet sich aus Herstellersicht für Kreative wie Fotografen, Filmer oder Designer. Die WQHD-Auflösung von 2.560 x 1.440 Pixeln des Wide-Gamut-IPS-Panels garantiert mit einer Pixeldichte von 110 ppi eine scharfe Bilddarstellung.

Jeder einzelne Eizo ColorEdge wird im Werk präzise eingemessen. Bei jedem Gerät wird die Gammakurve vorkalibriert. Die Homogenität und Farbreinheit jedes einzelnen Panels wird vermessen und optimiert, um eine absolut unverfälschte Bilddarstellung zu erreichen, betont Eizo.

Der große Farbraum (99 % Adobe RGB), die 16-Bit-Look-Up-Table und die präzise Werkskalibrierung des hardwarekalibrierbaren Grafik-Monitors garantieren, dass Kontraste, Tonwertabstufungen und Farben direkt nach dem Auspacken des Monitors präzise wiedergegeben werden können und die im digitalen Workflow folgenden Schritte wie der Druck in der Softproofansicht zuverlässig simuliert werden können.

Weitere Features:

IPS-Wide Gamut-Panel mit 2560 x 1440 Bildpunkten (WQHD) mit LED-Technik,

Kontrast 1000:1 Helligkeit 350 cd/m2

USB-C, Display Port-, HDMI- und DVI-D-Eingänge

Vier USB-Downstream-Ports (2 x USB 3.1, 2 x USB 2)

Kalibrierungs-Software Eizo ColorNavigator zum kostenlosen Download

Handgriff zum leichten Transport

Lichtschutzblende mit einfacher, magnetischer Befestigung optional erhältlich

Fünf Jahre Garantie mit Vor-Ort-Austauschservice

Der CS2731 ist ab sofort im Fachhandel zum unverbindlichen Verkaufspreis von 1.099 Euro erhältlich.