Tubicon: Liveproduktion mit Smartphones

Tubicon ist eine cloudbasierte App, die es ermöglicht, mit Smartphones eine Liveproduktionen zu realisieren, die sich auf Youtube, Facebook oder Instagram streamen lässt. Markus Wallies stellt sie im Video vor.

Tubicon wurde für Content-Produzenten entwickelt, die einerseits Videos kosteneffizient produzieren müssen, gleichzeitig ihre Botschaft aber auch schnell verbreiten möchten.

Mit der Cloud-basierten App Tubicon soll das möglich werden, so der Hersteller Stryme. Damit können Journalisten, Reporter und andere Arten von Content-Produzenten mit Smartphones mehr Zuschauer erreichen, wenn es darauf ankommt – und zwar sofort – und sie live über Facebook und andere Social-Media-Plattformen in Echtzeit und in HD streamen.

Die Benutzeroberfläche von Tubicon ermöglicht den Nutzern einen einfachen Zugang für die Live-Produktion, und das jederzeit und überall. Es bietet Tausenden von Zuschauern ein qualitativ hochwertiges Fernseherlebnis zu einem Bruchteil der üblichen Kosten und ist damit ideal für Produzenten von Inhalten, die mehr Zuschauer bei den kleinsten Ereignissen oder Nachrichtensendungen erreichen wollen.