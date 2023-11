Fußball-Klassiker: Mit 30 Kameras in mehr als 200 Länder

Ein Videoclip zeigt, wie die DFL den Fußball-Klassiker zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München in Szene setzte.

Die TV-Berichterstattung aus der Fußballbundesliga wird ja insgesamt recht opulent ausgestattet und durchgeführt, aber beim Fußball-Klassiker zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München setzte die DFL noch eines drauf und setzte insgesamt 30 Kameras ein.

So durften zwei Cine-Kameras jeweils nach Toren das Spielfeld betreten und sich direkt in die jubelnde Spielertraube mischen und so näher dran mit einem »Kino-Look« die Emotionen einfangen. Eine zusätzliche Remote-Kamera hatte aus luftiger Höhe immer die »Gelbe Wand« im Blick, die Sicht auf die Borussia-Fans. Insgesamt 30 Kameras lieferten also nicht nur Bilder vom Spiel selbst, sondern auch jede Menge Emotionen von der Bundesliga-Begegnung zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München — für Fans in aller Welt.

Dieses Video gibt einen Überblick über diese aufwändige Medienproduktion der DFL und ihrer Partner.