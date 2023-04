Ross: Zusammenarbeit mit AWS und Telos

Im Cloud-Bereich arbeitet Ross Video künftig enger mit AWS und mit der Telos Alliance zusammen.

Ross Video hat zur NAB2023 neue Initiativen in den Bereichen Broadcast und Cloud-Technologie angekündigt: Ross Video arbeitet demnach künftig einerseits stärker mit Amazon Web Services (AWS) und andererseits mit der Telos Alliance zusammen.

AWS

Graphite von Ross Video ist ein All-in-One-Produktionssystem, es deckt die Funktionsbereiche eines Videomischers, eines Grafiksystems, eines Audiomischers und einer Kreuzschiene ab. Dieses System wird am AWS-Stand gezeigt und der Hintergrund ist, dass hier das Graphite Cost-per-Click-System (CPC) von Ross Video im Einsatz ist.

Es wird also am AWS-Stand in Las Vegas ein Graphite CPC von Ross Video demonstriert und die dortige Präsentation ist Teil eines internationalen Produktions-Showcases von AWS. Die Besucher der Messe können den Stand besuchen, um Graphite CPC in Aktion zu sehen. Das Graphite-CPC-System läuft dabei auf AWS und es wird in der Cloud produziert.

Telos Alliance

Auch mit dem Audiospezialisten der Telos Alliance geht bei Ross Video um Cloud-Lösungen. Ziel ist es, eine offene cloud-basierte Umgebungen zu unterstützen.

Das Infinity VIP Intercom-System von Telos kann mit allen führenden cloud-basierten Produktionsumgebungen zusammenarbeiten, einschließlich der Ross Production Cloud. Dies ist besonders wichtig, da Sendeanstalten auf cloud-basierte Produktionsworkflows setzen, um Remote-Produktionen zu vereinfachen, die Bereitstellung zu beschleunigen und ihre Abläufe flexibler zu gestalten — aber eine Remote-Produktion ist ohne Kommunikation ist praktisch nicht unmöglich.

Ein End-to-End-Workflow, der vollständig cloud-basiert ist, vereinfacht die Bereitstellung und macht die Umsetzung sehr effizient. Das Infinity VIP-System von Telos ergänzt Cloud-Umgebungen wie die Ross Production Cloud, indem es den Sendeanstalten ermöglicht, die Intercom-Signale zusammen mit den übrigen Produktions-Tools zu nutzen.

Ross und Telos werden gemeinsam an weiteren Innovationen in diesem Bereich arbeiten und gleichzeitig offene Standards im Bereich der Cloud-Produktion fördern.

Mehr Cloud, mehr Partnerschaft

»Lebendige Partnerschaften und Arbeitsbeziehungen sind für die Branche und für unsere Fähigkeit, Komplettlösungen für unsere Kunden zusammenzustellen, von entscheidender Bedeutung«, kommentiert Jeff Moore, EVP & CMO von Ross Video. »Wir danken sowohl AWS als auch Telos für die großartige Zusammenarbeit bei der Umsetzung der Ross Production Cloud.«



»Wir freuen uns sehr, die Partnerschaft zwischen Ross und Telos Alliance bekannt zu geben. Wir haben Infinity VIP auf Basis offener Standards entwickelt, um ein hochflexibles und einfach zu implementierendes professionelles Intercom-System für die Cloud-Produktion zu schaffen. Die Kombination aus der Ross Production Cloud und Infinity VIP ist ein großartiges Beispiel für die Vorteile offener Systeme für unsere Kunden«, sagt John Schur, Präsident der Telos Alliance Solutions Group.