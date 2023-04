Riedel: mehr Replay-Lösungen mit RiMotion R84

Riedel erweitert seine Produktpalette für Live-Videoproduktion um Replay und Slomo.

Riedels software-basierte Produktfamilie für die Multikamera-Produktion, die nach der Übernahme von Simplylive in das Portfolio integriert wurde (Meldung), besteht aus der Simplylive Production Suite, den Replay- und Ingest-Lösungen RiMotion und RiCapture sowie Venue Gateways und Web Multiviewern.

Zur NAB2023 stellt Riedel nun das neue Produkt RiMotion R84, eine großartige Verstärkung für die RiMotion-Familie mit höheren Auflösungen sowie erhöhter Flexibilität und Granularität. Außerdem stellt Riedel das Venue Gateway Advanced vor, eine leistungsstärkere Version der Venue Gateway Contribution Appliance.

»Vor über zehn Jahren haben wir mit MediorNet das weltweit erste glasfaserbasierte Mediennetzwerk und Signaltransport-System mit verteilter Intelligenz eingeführt und damit die Weichen für unsere Expansion in den Videomarkt gestellt«, so Rik Hoerée, CEO Product Division, Riedel Communications.

»Heute machen unsere MediorNet TDM- und IP-Produkte das Leben der Broadcaster auf der ganzen Welt einfacher. Mit der Übernahme von Simplylive vor gerade einmal 6 Monaten sind wir nun mit software-zentrierten Replay-Lösungen und einer kompletten Simplyive Production Suite für den On-Prem- und Cloud-Einsatz in das Herz der Live-Produktion vorgedrungen. Unser Team hat intensiv an der Simplylive-Integration gearbeitet, aber nicht aufgehört, Innovationen voranzutreiben: Als Antwort auf die aktuellen Marktbedürfnisse nach höheren Bandbreiten, Auflösungen und Bit-Tiefen können wir auf der NAB 2023 zwei gänzlich neue Produkte vorstellen.«

Die neue Riedel RiMotion R84 Replay-Lösung ist die erste RiMotion-Variante, die UHD-Auflösungen und 10-bit HDR-Unterstützung bietet. RiMotion kombiniert umfangreiche Slomo-Funktionen, einschließlich Super-Slow-Motion (SSM) Kamera-Unterstützung, mit einem innovativen, nutzerfreundlichen Interface.

Zusätzlich zu den bereits erhältlichen RiMotion R6, R8 und R12, die 6 bis 12 HD-Kanäle bieten, verfügt der neue RiMotion R84 über bis zu 4 UHD- und bis zu 8 HDR-Kanäle und kommt in einem kompakten 2HE-Gehäuse mit 5 x 2TB SSD RAID-Speicher.

»Eines der bemerkenswertesten Merkmale von R84 ist seine immense Flexibilität und Granularität: Es ist ein sehr attraktives Paket für diejenigen, die den Schritt zu UHD- oder HDR-Produktionen wagen wollen. Es erlaubt unseren Kunden, mit einem 1080p-SDR-System zu beginnen und dann zu gegebener Zeit auf UHD oder HDR umzusteigen – das nenne ich eine zukunftssichere Investition«, so Luc Doneux, Director Business Development, Live Production bei Riedel.

Mit der Vernetzung mehrerer Systeme und der Möglichkeit, weitere Operatoren und RC-10 Fernbedienungseinheiten hinzuzufügen, lässt sich RiMotion R84 problemlos auf jede Produktion von klein bis groß skalieren.

»Riedel bietet Replay für jeden und überall – sogar in der Cloud. Da alle unsere Replay-Lösungen von Grund auf für die Remote-Produktion konzipiert sind, können die UIs dank ihrer software-basierten Architektur unabhängig vom Server betrieben werden, was ein beispielloses Maß an Workflow-Flexibilität ermöglicht«, so Gregory Macchia, Riedels VP Business Development, Live Production Tools. »In den Produktions-Workflows der Zukunft spielt der physische Standort keine Rolle mehr, wenn Mitarbeiter von überall auf der Welt, und die Technologie aus der Cloud heraus arbeiten können. Mit Riedel ist diese Zukunft schon heute möglich. «

Eine weitere Neuheit auf der NAB mit Fokus auf Remote-Produktionen ist Riedels neues Venue Gateway Advanced. Mit bi-direktionaler 8-Kanal-Encodierung/Decodierung ermöglicht diese Multikanal- und Multiformat-Contribution-Appliance die Anbindung von Broadcast-Produktionsinfrastrukturen an entfernte Veranstaltungsorte mit geringster Latenz. Sie verfügt über alle leistungsstarken Funktionen der Standardversion – wie z. B. einen integrierten Multiviewer – und bietet darüber hinaus zwei zusätzliche 10-Gbps-RJ45-Ethernet-Anschlüsse für höhere Backbone-Bandbreiten, bis zu 100 Stunden SSD-RAID-Speicher und zwei redundante Netzteile in einem kompakten 2-HE-Frame.