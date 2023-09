IBC2023: LiveU zeigt Receiver mit ST-2110-Output

Eine neue Version des Receivers LU4000 unterstützt ST 2110 — und bindet damit LiveU-Ökosysteme direkt an ST-2110-Infrastrukturen an.

LiveU präsentiert bei der IBC2023 einen neue Version des 4K/Quad-HD-Videoservers LU4000, der direkt in ST2110-Infrastrukturen eingebunden werden kann: der LU4000 ST 2110.

Mit diesem neuen Server ist es möglich, von jeder beliebigen LiveU-Sendeeinheit aus qualitativ hochwertige Video-Feeds in Form von LRT-Streams (LiveU Reliable Transport) zu empfangen und sie dann nahtlos als ST-2110-kompatible Streams weiterzugeben. Der LU4000 ST 2110 bietet somit eine nahtlose Verbindung zwischen Drehort und Sendestation, er fungiert innerhalb der Video-Signalkette als All-in-One-Empfänger.

Das Unternehmen nutzt damit einmal mehr seine Expertise im Bereich IP-Video und unterstützt die Broadcast-Branche bei der Entwicklung von End-to-End IP-Workflows. Der Workflow, den der LU4000 ermöglicht, spart Kosten und minimiert den Zeit- und Personalaufwand, zugleich reduziert er die Komplexität in der Live-Produktion.

Yulia Rozmarin, Leiterin Produkt-Management bei LiveU, sagte hierzu: »Die IP-Technologie durchdringt zunehmend den gesamten Workflow unserer Kunden. Wer heute eine eigene Broadcast-Infrastruktur auf- oder ausbauen will, setzt auf IP. Während die Vorteile einer vollständigen ST-2110-basierten Live-IP-Infrastruktur auf der Hand liegen, haben uns Kunden immer wieder von der Komplexität und den besonderen Ansprüchen an ihre Verwaltung berichtet. Wir können diese Komplexität nun reduzieren, indem wir die Notwendigkeit zum Betrieb mehrerer Receiver und Transcoder beseitigen und einen fließenden Übergang zwischen LRT und ST 2110 gewährleisten. So können unsere Kunden die kreativen Möglichkeiten, die das LRT-betriebene LiveU-Ökosystem eröffnet, direkt mit ihrer SMPTE-ST-2110-Infrastrukur verbinden – und das auf eine besonders einfache und zuverlässige Weise.«

Zudem fügt Rozmarin hinzu: »Anpassungsfähigkeit und Flexibilität sind die Grundpfeiler unserer Arbeit. Unsere Kunden können sich darauf verlassen, dass wir ihnen auch in Zukunft mit leistungsstarken Übertragungslösungen zur Seite stehen, sei es über IP oder den immer noch wichtigen SDI-Weg.«

LiveU ermöglicht mit dem neuen Receiver einen stabilen End-to-End-Workflow mit geringer Latenzzeit. Er kann entweder einen 4K-Video-Feed oder bis zu vier Full-HD-Feeds gleichzeitig empfangen und somit die Skalierbarkeit des ST-2110-Standards erweitern. Der LU4000 ST 2110 lässt sich unabhängig von der Netzwerkkonfiguration schnell einrichten, so der Hersteller. Automatisierte Abläufe sorgen für kürzere Vorbereitungszeiten und schnellere Ergebnisse, etwa beim Routing, Switching sowie der Verarbeitung von Video-, Audio- und Daten-Streams.

Der LU4000 ST 2110 ist vollständig NMOS-kompatibel, was die Geräteerkennung und -steuerung in Steuerungs- und Automatisierungssystemen erleichtert. Die zukunftssicher gestaltete Produktarchitektur erlaubt laut LiveU mühelose Upgrades.

Redundanz wird beim LU4000 ST 2110 ebenfalls groß geschrieben: Das Gerät erfüllt die höchsten 2022-7 SMPTE-definierten Standards in puncto Redundanz.

Die Anwender profitieren von einer stabilen Stream-Übertragung und einer hardware-basierten PTP-Feed-Synchronisation (Precision Time Protocol), die wiederum für einen absolut zuverlässigen Betrieb sorgt, führt LiveU aus.