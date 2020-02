Canon entwickelt spiegellose 8K-Vollformatkamera

Canon kündigt die Entwicklung der EOS R5 an. Die spiegellose Vollformatkamera mit 8K-Video soll neben konkurrenzlos hoher Geschwindigkeit auch eine eindrucksvolle Bildstabilisierung bieten.

Die EOS R5 soll es laut Canon auf 20 Bilder pro Sekunde mit elektronischem Verschluss und auf 12 Bilder pro Sekunde bei Verwendung des mechanischen Verschlusses bringen.

Weiter soll die Kamera eine herausragende optische Bildstabilisierungstechnologie und eine effiziente Kommunikation zwischen Objektiv und Kamera liefern. Canon hat demnach eine neue kamerainterne Bildstabilisierung entwickelt, die mit dem optischen Bildstabilisator des Objektivs zusammenarbeitet und dafür sorgt, dass die aufgenommenen Fotos und Videos in jeder Situation praktisch verwacklungsfrei sind.

8K Video

Die EOS R5 soll laut Canon 8K-Videos aufnehmen. Angaben zu den verwendeten Codecs oder zu Bildraten macht Canon derzeit allerdings keine.

8K-Aufzeichnung sieht Canon offenbar auch als Möglichkeit, daraus lediglich 4K-Auschnitte zu verwenden – also Bilder mit der hohen 8K-Auflösung aufzuzeichnen, die Reserven für eine spätere Auswahl eines 4K- oder gar HD-Bildausschnitts bieten.

Datentransfer ohne Wartezeit

Die EOS R5 soll die automatische Übertragung der Daten auf die image.canon Cloud erlauben. Zudem ermögliche die automatische Bildübertragung den Anwendern, die Inhalte unterwegs sofort auch auf anderen Geräten auszuwerten.

Objektiv

Canon kündigt auch die Einführung des RF 24-105mm F4-7.1 IS STM an ‒ es handelt sich um das neueste Objektiv der Canon RF Produktreihe für das EOS R System. Insgesamt entwickelt Canon im Jahr 2020 neun neue RF-Objektive, die noch im laufenden Jahr eingeführt werden. Den Anfang machen das RF 100-500mm F4.5-7.1 L IS USM und die kompatiblen Extender RF 1.4x und RF 2x.