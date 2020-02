Praxistest: DJI Mavic Mini 7

250 g Gewicht bei der Mavic Mini bedeutet C0-konform: Man braucht mit dieser Drohne keinen Führerschein und keine Registrierungspflicht. Für welchen Einsatzzweck ist er bestimmt? film-tv-video.de hat es ausprobiert.

Die Drohne kam für den Test in der Fly More Combo an (Listenpreis 499 Euro), das umfasst unter anderem drei Akkus und ein Ladegerät, außerdem die Propellerschützer und ein Case.

Gibt man sich mit weniger Zubehör zufrieden, kann man auch zum Grundpreis von 399 Euro einsteigen.

Nach dem Auspacken kommt die Überraschung: Die Mavic Mini ist viel kleiner als der Tester erwartet hätte — und das wird wahrscheinlich vielen Anwendern so gehen. Gefaltet kommt die Minidrohne auf ein Packmaß von 140 × 82 × 57 mm, das ist wirklich »Mini«.

Je Akku ist eine Flugzeit von rund 20 Minuten zu erwarten, mit der Akkubestückung der Fly More Combo kann man also lange unterwegs sein.

Die höchste Auflösung beträgt 2,7 K bei einer Bitrate von 40 Mbps mit einer Framerate von 30p. Aufgezeichnet wird über einen 12-Megapixel-CMOS-Sensor in der Größe 1/2,3 Zoll. Leider — und das ist für Profis und Prosumer sicher die größte Einschränkung — sind manuelle Eingriffe in das Videobild so gut wie nicht möglich. Die Mavic Mini bietet nur ein (Standard-)Farbprofil, Auto-Weißabgleich und lediglich eine Belichtungskompensation.

Mit diesen eingeschränkten Einstellmöglichkeiten fällt die Mavic Mini für viele professionelle Anwender natürlich heraus. Schade, denn ansonsten — soviel sei ebenfalls schon gesagt — überzeugt die kleine Drohne mit extrem guten Flugeigenschaften. Das Fliegen mit der Minidrohne macht Spaß, und das Bild ist, mit den genannten Einschränkungen “out of the box” bemerkenswert gut. Gerade auch in Anbetracht des geringen Preises ist diese DJI-Drohne sehr beeindruckend.







