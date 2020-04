Grass Valley: IP und Cloud

Grass Valley kündigte in einer virtuellen Pressekonferenz erste Neuheiten an, darunter die neue LDX 100-Kamera und K-Frame XP. Die Übernahme durch Black Dragon Capital soll noch im zweiten Quartal abgeschlossen werden, so CEO Tim Shoulders.

In einer virtuellen Pressekonferenz erläuterte Grass-Valley-Chef Tim Shoulders, dass die im Februar angekündigte Akquisition durch Black Dragon Capital wohl noch im zweiten Quartal abgeschlossen werde.

Auch einige Produktneuheiten sprach Shoulders an. Eine davon ist die LDX 100, das neue Topmodell im Livekamerabereich. Details zur UHD-Highspeedkamera mit IP-Funktionalität will Grass Valley im GV LIVEstream am 23. April verraten.

Ergänzt wird die neue Kameraplattform mit K-Frame XP, dem neuesten Produktionsmischer, der speziell für UHD optimiert ist.

Marco Lopez, Senior Vice President of Live Production bei Grass Valley und seit kurzem wieder zurück im Unternehmen, kommentiert: »Die Nachfrage unserer Kunden nach 4K-UHD-Inhalten ist stark gestiegen, und viele von ihnen nutzen IP-Workflows, um diese wachsende Nachfrage zu bedienen.«

Grass Valley gewährte außerdem einen ersten Blick auf GV Media Universe. Dahinter verbirgt sich ein Konzept um Cloud-basierte Werkzeuge und Dienste, das auf der Agile Media Processing Plattform (AMMP) basiert. Im Detail soll es während GV Live vorgestellt werden. Es biete Medienunternehmen Zugang zur Flexibilität der Cloud und öffne die Tür zu Pay-as-you-go-Modellen, während gleichzeitig alle Bedenken bezüglich der Cloud, wie z.B. Frame-Genauigkeit und Timing, gelöst werden konnten.

Zur generellen Situation sagte Shoulders, dass angesichts der weltweiten Corona-Krise Remote-Workflows natürlich stark gefragt seien und Grass Valley diese auch bediene. Trotz des Rückgangs von Liveproduktionen könne Grass Valley auch Erfolge vermelden. So basiere etwa der neue Eclipse-Ü-Wagen des US-TV-Dienstleister All Mobile Video (AMV) auf Produkten und Technologien von Grass Valley. Das Fahrzeug soll im Sommer ausgeliefert werden.