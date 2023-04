Grass Valley: Cloud und Hardware

Cloud Native AMPP-Apps nennt der Hersteller als wichtige Neuerungen, aber auch Hardware-Systeme.

»Wir haben stark in neue Produktinnovationen investiert und die Grenzen der Möglichkeiten für software-definierte Medienproduktion erweitert«, sagt Marek Kielczewski, CTO von Grass Valley. Das Ergebnis ist ein GV Media Universe das stärker und funktionsreicher ist als je zuvor.«

Als GV Media Universe bezeichnet Grass Valley sein eigenes, kollaboratives Ökosystem aus zweckgebundenen Software- und Hardwarelösungen für die Broadcast- und Medienproduktion. Es basiert einerseits auf AMPP, einer software-basierten Plattform, die Apps mit zahlreichen Funktionen bietet, die für die anspruchsvollsten Medienproduktionsanwendungen benötigt werden.

GVMU unterstützt Workflows, die Produkte von Grass Valley sowie Anwendungen der Allianzpartner von Grass Valley zusammenführen. Die kombinierte Lösung ist laut Hersteller so konzipiert, dass die Kunden sich problemlos an veränderte Bedingungen anpassen können — und diese Änderungen im Kontext der bereits vorhandenen Technologie vornehmen können.

»Bei GVMU geht es nicht nur um die Cloud. Es geht um Flexibilität und die Produktion erstaunlicher Inhalte zu einem erschwinglichen Preis«, so Kielczewski weiter. »Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, einschließlich des Hostings von Geräten und Medien vor Ort. Die GVMU bietet einen flexiblen Weg in die Cloud und die Migration zu umfassenderen Cloud-Workflows, die den Bedürfnissen unserer Kunden entsprechen. Das kann wirklich für jeden Kunden einzigartig sein. Das ist es, was Sie auf der NAB sehen werden.«

Zusätzlich zu den innovativen Technologien von Grass Valley selbst, die auf der NAB vorgestellt werden, werden sechzehn Drittanbieter aus der GV Alliance demonstrieren, wie ihre validierten Lösungen die Möglichkeiten des GV Media Universe für Beiträge, Verteilung, Intercom, Grafik, Audiomischung, Kommentare und mehr erweitern.

AMPP Local bietet eine neue Option für eine SaaS-Plattform, die vollständig vor Ort ist. Wer komplett vom Internet getrennt sein muss, egal ob am Veranstaltungsort oder in mobilen Einheiten, hostet AMPP Local die gesamte AMPP-Plattform, sowohl die Steuerebene als auch die Datenebene, unter Verwendung der Infrastruktur vor Ort.

Ebenfalls zum ersten Mal vorgestellt wird das AMPP Streaming SDK. Das SDK macht es für Geräte von Drittanbietern einfach, sich mit dem Internet zu verbinden und als Quelle auf einem globalen Router zu erscheinen, ohne dass ein Hub, Tunneling, das Einstellen von IP-Ports oder ein anderes spezielles Verfahren erforderlich ist, um 10-Bit-HDR- und UHD-Signale über ein WAN mit einer Qualität und Reaktionsfähigkeit, die speziell für Live-Performances ausgelegt ist, in die und aus der Cloud zu streamen.

AMPP Grid bietet Skalierbarkeit für Rechenzentren, indem es mehreren Knoten ermöglicht, gemeinsam als ein einziger Pool von Rechenleistung zu arbeiten. Die Gesamt-E/A des Systems wächst, wenn weitere AMPP Edge-Geräte hinzugefügt werden. Systeme, die mit AMPP Grid verbunden sind, können schrittweise erweitert werden, indem jeweils ein Knoten hinzugefügt wird, um die Kosten effektiv zu verwalten. Es können auch Knoten angeschlossen werden, um eine Hochverfügbarkeitssicherung für den Technologiestapel bereitzustellen.

Das Framelight X Asset Management spart Produktionsressourcen, ohne das Storytelling zu beeinträchtigen, und kann durch die enge Integration mit LiveTouch X Replay, HTML5-Grafiken, Craft-Editoren, Transcodern und KI-Diensten automatisch Inhalte sammeln und wiederverwenden. Playlists werden aus Replay-Highlights zusammengestellt, lokale Dateien können von jedem Operator hochgeladen werden, und federated Rendering führt die Arbeit eines verteilten Kreativteams in einem einzigen Projekt zusammen, das in einer Vielzahl von Formaten und Kanälen veröffentlicht werden kann.

Die Ignite-Produktionsautomatisierung steuert jetzt AMPP-Anwendungen und angeschlossene Geräte in der Cloud, vor Ort oder in einer Mischung aus beidem. Die Integration bedeutet, dass ein Produktionssystem an die aktuellen Anforderungen angepasst werden kann, indem eine beliebige Anzahl von Densité X Clip Player HD-Kanälen bei Bedarf vorübergehend hochgefahren, von Framelight X oder einem vor Ort installierten MAM bestückt und dann die Wiedergabe und Produktionsumschaltung als Teil eines Newsroom-Rundowns ausgelöst wird. Ignite X bewahrt bestehende Investitionen und bietet einen natürlichen Weg zur nächsten Generation der Produktionsautomatisierung.

Das neue Kayenne-Switcher-Panel bietet TDs Komfort in einem anerkannten Layout kombiniert mit zusätzlicher Flexibilität durch einen Touchscreen innerhalb des Transition-Moduls. Ebenfalls neu ist ein Software-Update, das die individuelle Zuweisung von M/E-Keyern für eine optimierte Nutzung aller verfügbaren Keyer ermöglicht.

GV Playout X wird auch neue HTML5-Grafik-Optionen demonstrieren, die es Grafikerinnen und Grafikern ermöglichen, von überall aus beizutragen. GV Playout X vereinfacht auch weiterhin den Übergang zu cloud-basierten Workflows von bestehenden Playout-Systemen.

Sowohl die Densité XIP-3911– und Kudos-Pro-Serie als auch die neuen MV-Flex- und KIP-X240-Multiviewer zeigen neue Funktionen und unterstreichen die Fähigkeit der softwaredefinierten Verarbeitung, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln.