Grass Valley erweitert System für cloud-basierte Produktion

Grass Valley kündigt mit GV K-Frame on AMPP eine SaaS-Version der K-Frame-Switcher-Engine für die »Agile Media Processing Platform« an.

Die Grass Valley Agile Media Processing Platform (AMPP) ist eine Software-Plattform, die einen nahtlosen Übergang zur cloud-basierten Videoproduktion verspricht. Für diese Plattform stellt Grass Valley nun »K-Frame on AMPP« vor. Dahinter verbirgt sich eine SaaS-Version der K-Frame-Switcher-Engine, die auf AMPP läuft. Das Besondere daran: Kayenne-, Karrera-, Korona- und KSP-Bedienoberflächen behalten ihre Leistungsfähigkeit, unabhängig davon, ob sie an einen physischen Frame oder an »K-Frame on AMPP« angebunden sind, betont Grass Valley.

»Bei Grass Valley haben wir eine Technologie entwickelt, die es Sendeanstalten und Content-Produzenten ermöglicht, den Übergang zu einer einheitlichen Cloud-Produktionsumgebung einfach und effizient zu gestalten«, erläutert Marco Lopez, General Manager für Live-Produktion. Mit »K-Frame auf AMPP« sei es einem Operator möglich, seine Kenntnisse aus der klassischen Produktion auch für Cloud-Produktionen zu nutzen, weil sich die Bedienung beider Systeme stark ähnle.

Mit drei M/Es und vier Keyern mit 2D-DPM pro M/E verwendet K-Frame on AMPP die gleiche UI und Bedienoberfläche wie jede andere K-Frame Lösung.

AMPP-Lösungen können auf so viele Instanzen wie nötig skaliert werden. Sie bieten flexible I/Os mit Zugriff auf jede Quelle im AMPP-Fabric. Die Benutzer profitieren außerdem von einer reaktionsschnellen und frame-genauen Cloud-Hosting-Performance — selbst bei einer Verbindung über Internet. Dank der patentierten intelligenten Timing-Technologie von Grass Valley sei das System sehr reaktionsschnell.

AMPP-Lösungen ermöglichen neue Betriebsmodelle, betont Grass Valley. Kameras können am Veranstaltungsort sein, während sich das Produktionspersonal an einem anderen Ort befindet, erklärt der Hersteller.

Die GV AMPP Plattform ist cloud-nativ und cloud-agnostisch, während sie die sichere Verarbeitung von Video/Audio in der öffentlichen Cloud auf jeder der großen Plattformen, in einem privaten On-Premise Rechenzentrum oder in hybriden Topologien unterstützt. Diese Flexibilität und Leistung wird einen signifikanten Paradigmenwechsel in der Produktion von Live-Inhalten bewirken, da Shows auf jeder Engine von jedem Ort aus produziert werden können, sagt Grass Valley. Der Hersteller ergänzt, dass AMPP kosteneffektive Modelle für die Cloud-Produktion bietet – mit Pay-as-you-go-Preisen, die nach Verbrauch und nicht nach Benutzern berechnet werden, so dass die Ressourcen von so vielen Personen wie nötig geteilt werden können. Automatische monatliche Caps begrenzen die stündliche Abrechnung auf ein monatliches Maximum, unabhängig davon, wie viel das System genutzt wird.