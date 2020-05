Variabler ND-Filter von Schneider-Kreuznach

Schneider-Kreuznach präsentiert mit dem True-Match Vari-ND MKII den bisher neutralsten, umfangreichsten und fortschrittlichsten variablen ND-Filter (VND) des Portfolios.

Der Schneider True-Match Vari-ND MKII verfügt über einen Drehring zur präzisen Belichtungssteuerung von ND 0,45 bis ND 3,45 (1,5 bis 11,5 Blendenstufen) und ist ab sofort in den Durchmessern 77 mm und 82 mm erhältlich.

Der variable Neutraldichteeffekt wird erreicht, indem zwei hochneutrale graue Polarisationsfilter zu einem Filter kombiniert und gegeneinander verdreht werden, um die gewünschte Lichtmenge zu blockieren. Trotz seiner Doppelrahmenstruktur hat der Schneider True-Match Vari-ND MKII ein Profil von nur 5,9 mm, um Vignettierungen zu verhindern. Mit einer Sperrleistung von 1,5 bis 11,5 Blendenstufen können Fotografen und Filmemacher ihre Ausrüstung minimieren und so überallhin mitnehmen.

Der Schneider True-Match Vari-ND MKII ist für den professionellen Kameraeinsatz konzipiert, preislich konkurrenzfähig – so der Hersteller – und die nächste Weiterentwicklung der variablen Neutraldichtefilter.