Aja kündigt Ki Pro Ultra 12G an

Aja Ki Pro Ultra 12G ist ein Mehrkanal-HD-Recorder und 4K/UltraHD/2K/HD-Recorder/Player mit 12G-SDI-Konnektivität.

Aja Video Systems hat den Ki Pro Ultra 12G angekündigt, einen neuen Einkanal-4K/UltraHD-Recorder und -Player oder Vierkanal-HD-Recorder mit 12G-SDI-Anbindung.

Der Ki Pro Ultra 12G bietet die einkanalige 4K/UltraHD-Aufzeichnung und -Wiedergabe von bis zu 50/60p in oder nach Apple ProRes oder Avid DNxHR. Dank 12G-SDI, HDMI v2.0 und optionalen Glasfaserein- und -ausgängen ist er sehr flexibel. Alternativ bietet Ki Pro Ultra 12G bis zu vier Kanäle für gleichzeitige HD-Aufzeichnung bis zu 1080 50/60p mit unabhängigen ProRes-Profilen pro Kanal.

»Die Nachfrage nach 12G-SDI-Lösungen steigt rasant, da vielen Leute in der Produktion bestrebt sind, effizientere Workflows mit genügend Bandbreite zu schaffen, um Higher Fidelity HDR-Signale, HFR und 4K/UltraHD-Signale über ein einziges Kabel zu übertragen«, so Nick Rashby, Präsident von Aja Video Systems. »Aufbauend auf dem Gehäuse des produktionserprobten Ki Pro Ultra Plus haben wir die nächste Generation des Ki Pro Ultra 12G entwickelt, um die Aufnahme und Wiedergabe von Videosignalen höchster Qualität mit 12G-SDI zu ermöglichen und so die Aufnahme und Wiedergabe zu optimieren – ob am Set, in Live-Veranstaltungen oder innerhalb eines Sendestudios.«

Funktionen im Überblick