Atem Live Production News

Blackmagic Design präsentiert den Atem Mini Pro ISO und stellt die Atem Streaming Bridge vor. Zudem hat der Hersteller Resolve besser angebunden, Liveproduktionen lassen sich nun in Postproduktions-Schnittworkflows überführen.

Atem Mini Pro ISO

Blackmagic Design präsentiert den Atem Mini Pro ISO. Der neue preisgünstige Liveproduktionsmischer verfügt über eine Aufzeichnungsengine zum Aufzeichnen von fünf Streams. Damit können Videoquellen aufgezeichnet und Liveproduktionen nachträglich bearbeitet werden. Benutzer erhalten einen Clean-Feed aller Inputs und können für den späteren Schnitt die Multicam-Funktionen in Schnittsoftwares nutzen. Darüber hinaus speichert der Atem Mini Pro ISO alle Audiodateien, Grafiken aus dem Media Pool und eine DaVinci Resolve Projektdatei, sodass Liveproduktionen mit einem einzigen Klick geöffnet und bearbeitet werden können.

»Das neue Atem Mini Modell ist in Sachen Workflow ein echtes Innovationswunder. Mit diesem Mischer werden Liveproduktionen erstmalig komplett in Postproduktions-Schnittworkflows eingebunden. Doch das ist nicht alles. Dank der Kompatibilität mit Blackmagic Raw kann man sowohl mit den auf dem Mischer gespeicherten ISO-Dateien als auch mit den auf der Kamera aufgezeichneten Dateien arbeiten,« so Grant Petty, CEO von Blackmagic Design. »Zum ersten Mal gibt es einen ganzheitlichen Workflow für das Original-Kameramaterial, Postproduktion und Liveproduktion. Eine komplett farbkorrigierte Ultra-HD-Masterversion mit einem winzigen preisgünstigen HD-Mischer produzieren zu können, ist wirklich spannend. Das liefert der Fernsehbranche einen ganz neuen Workflow.«

Der Atem Mini Pro ISO ist ab sofort für 895 USD weltweit erhältlich.

Funktionen im Überblick

Kompaktes Design

Aufzeichnung aller Inputs als separate ISO-Datei möglich

Speichert eine DaVinci Resolve Projektdatei zum Schneiden von Liveproduktionen mit einen Klick

Anschlussmöglichkeiten für bis zu vier Kameras oder Computer

Livestreaming per Ethernet auf dem Atem Mini Pro

USB-Ausgang fungiert als Webcam und unterstützt jede Videosoftware

Automatische Normwandlung und Re-Syncing aller HDMI-Eingänge

Atem Software Control für Mac und Windows inklusive

Interner Medienspeicher für 20 RGBA-Grafiken für Titel, Eröffnungstafeln und Logos

Atem Advanced Chroma Keyer für Green- oder Bluescreen

Multiview-Funktion fürs Monitoring aller Kameras

Audiomixer unterstützt Limiter, Kompressor, 6-Band-Equalizer und mehr







Atem Streaming Bridge

Blackmagic Design kündigt mit der Atem Streaming Bridge einen neuen Konverter an, der den Livestream von beliebigen Atem Mini Pro Mischermodellen dekodiert und in SDI- und HDMI-Video wandelt. Die Atem Streaming Bridge bringt den Vorteil, dass Broadcaster damit unmittelbar von einem mit Atem Mini Pro Mischern ausgestatteten Studio hochwertige Videoverbindungen bieten können. Das gestattet Sendern die Zusammenarbeit mit Gästen auf der ganzen Welt. Die Videostreams der Atem Mini Pros sind qualitativ deutlich besser sind als die mit einfacher Video-Conferencing generierte Streams. Überdies ist dieses Material frei von Logos der Streamingsoftware-Anbieter.

Ein mögliches Produktionsszenario: Broadcaster und Blogger arbeiten gemeinsam an Sendungen und kreieren auf diese Weise globale Netzwerke aus Atem Mini Pro Remote-Rundfunkstudios. Der Konverter lässt sich einfach einrichten. Atem Software Utility erstellt Setup-Dateien, die per E-Mail an Atem Mini Pro Studios an anderen Standorten geschickt werden können. Die Atem Streaming Bridge ist somit ideal für den Einsatz eines Atem Mini Pro als Remote-Studio.

Die Atem Streaming Bridge ist im August zum Preis von 245 USD bei Blackmagic Design Resellern auf der ganzen Welt erhältlich.