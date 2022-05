Fußballsommer 2022 für TVN Live Production

Bei insgesamt fünf großen europäischen Fußballturnieren wird TVN Live Production noch in diesem Monat die TV-Übertragung der Endspiele realisieren.

Direkt nach dem Ende der Fußballbundesliga-Saison reisen die Broadcast-Crews von TVN Live Production mit einem Großteil des mobilen Equipments nach Sevilla, Paris und Tirana, wo die Fußball-Highlights dieses Jahres anstehen. Alle sechs Übertragungswagen und mehrere SNG-Units sind hierbei im Einsatz.

»Beim Uefa-Champions-League-Finale in Paris stehen wir sogar mit drei Übertragungswagen, um parallel die Interviews und Studiosendungen für drei Rechteinhaber aus dem deutschsprachigem Raum zu realisieren«, erläutert TVN Head of Sales Bastian Berlin. »Zudem erstellen wir im Stade de France mehrere Feeds mit virtueller Werbung für Rechteinhaber in Asien und Amerika in UHD-HDR.«

»Ein wirklich großartiges Pensum, das wir aufgrund unserer gewachsenen technischen und personellen Leistungsfähigkeit bewältigen können«, kommentiert TVN Live Production Geschäftsführer Markus Osthaus das anstehende Auftragsvolumen. »Wenn das Niveau so ambitioniert ist wie beim europäischen Fußball, dann kommen uns unsere hohen Produktionsstandards besonders zugute.«

In der Live-Übertragung gehört Fußball zu den anspruchsvollsten Sportarten und die deutschen Programmveranstalter gelten als richtungsweisend. Bei den anstehenden Produktionen werden auch einige der neuesten technischen Lösungen zum Einsatz kommen.

Termine im Überblick