Live-Production-Tools auf AMPP

Die Cloud-Plattform AMPP von Grass Valley wurde um Live-Production-Tools ergänzt.

Mit AMPP (Agile Media Processing Platform) zeigte Grass Valley im Rahmen der NAB2022 eine Plattform, auf der modulare Micro-Services bereitstehen, über die sich diverse Broadcast-Workflows virtualisieren lassen.

AMPP bietet eine Vielzahl von Applikationen an, die von Grass Valley oder Partnerunternehmen stammen und nun bereitstehen, um sie künftig On-Premise, in privaten Clouds oder in Public Clouds nutzen zu können.

Nun zur IBC2022 ergänzte Grass Valley AMPP um eigene Live-Production-Tools.

Larissa Görner-Meeus von Grass Valley gibt Beispiele dafür, welche Live-Production-Tools Grass Valley schon auf der Cloud-Plattform AMPP bereitstellt, und erläutert deren Funktionalität.