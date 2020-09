Neuheiten bei Adobe Premiere Pro und After Effects

HDR für Broadcaster ermöglicht es Benutzern, Programme in Rec2100 HLG zu produzieren und den Farbraum automatisch zu konvertieren. Bei Material, bei dem der falsche Farbraum hinterlegt ist, lässt sich diese Information überschreiben, und per HDR Scope kann man HDR-Material überprüfen. Premiere bietet diese Funktion für Material, das in den Codecs Apple ProRes und Sony XAVC Intra vorliegt.