CGI: Neue Produkte, Kunden, Integrationen

CGI informiert über neuen Produkteinführungen, Installationen sowie Integrationen und Partnerschaften.

Innovationen für Nachrichtenredaktion und Radio

NewsBoard verfügt über eine moderne und einheitliche Web-Benutzeroberfläche und ermöglicht es Journalisten und Redaktionsteams, Story-orientierte Produktionsprozesse direkt von jedem Ort der Welt aus zu organisieren. Es verwendet eine anpassbare und offene Widget-Architektur, die es den Redaktionen ermöglicht, flexibel für Workflow-Anpassungen zu bleiben. Journalisten und Redaktionsteams können den Prozess der Story-Erstellung von der Recherche bis hin zur medienübergreifenden Planung und Verbreitung von Nachrichten organisieren. Alle Ressorts — Fernsehen, Radio, Online — erhalten einen vollständigen Einblick in die Themen, während Informationen aus integrierten Widgets wie Google Maps, Social Media, Web-CMS und mehr dazu beitragen, dass die journalistischen Teams den Überblick über die Story behalten.

Mit StudioDirector 2.0 wird die MOS-Integration von NRCS auf Studioautomatisierungs-Software ausgeweitet, wodurch man eine ganze Reihe Aufgaben direkt und zeitsparend aus dem laufenden Auftrag heraus erledigen kann. Jedes Studio-Layout für eine bestimmte Show wird in separaten Modellen definiert, die alle notwendigen Grafikelemente, Videoclips, Kamera-, Live-, Mikrofon- und andere Vorgaben sowie die MOS-Befehle für die laufende Studioautomatisierung enthalten. Journalisten und Regisseure wählen einfach das gewünschte Studio-Layout für ihre Geschichten in einer Sendung aus einer vordefinierten Liste aus.

Wiederkehrende Aufgaben wie das Einfügen und Kodieren der Story mit den richtigen Automatisierungsbefehlen (Grafiken, Kamerarichtlinien usw.) werden alle von StudioDirector verwaltet, wodurch wertvolle redaktionelle Zeit drastisch eingespart und die Fehlerwahrscheinlichkeit reduziert wird, insbesondere wenn es sich um Last-Minute-Schnitte bei sich schnell bewegenden Geschichten handelt.

Für den Hörfunk bietet CGI die Visual-Radio-Lösung Viura und die Selbstfahrer-Studiolösung Dira OnAir Player an. Viura setzt in den Hörfunkstudios eine intelligente Kamerasteuerung ein, die von der führenden Steuerungs-Software von CGI gesteuert wird. Verpackungselemente können automatisch generiert werden und werden im visuellen Playout auf Knopfdruck angezeigt. Dira OnAir Player ist eine All-in-One-Studio-Steuerzentrale. Seine modulare Schnittstelle und seine Funktionen wurden so optimiert, dass Solo-Radio-DJs selbst in extrem anspruchsvollen Umgebungen wie dem Ü-Wagen eine hohe Kontrolle über den Inhalt und die Präsentation ihrer Sendungen erhalten. Aufgaben wie das Hinzufügen eines Audio- oder Live-Feeds zu einem Sendeplan, das Erstellen eines Mixes zwischen kommenden Liedern oder die Bearbeitung eines Textes wurden so konzipiert, dass sie so wenig Zeit wie möglich in Anspruch nehmen, wobei die meisten alltäglichen Aufgaben auf einer einzigen Plattform abgewickelt werden.

Installations- und Integrationserfolge

Der NDR startete eine spezielle Covid-19-Nachrichtensendung aus seinem NDR-Studio in Schwerin, bei der eine Installation der Visual-Radio-Lösung Viura von CGI in der ersten Phase verwendet wurde, um das Publikum über die schnellsten Nachrichten über das Virus auf dem Laufenden zu halten. Die Pop-up-Show war ein durchschlagender Erfolg, und NDR1 wird die Installation von Viura voraussichtlich noch in diesem Jahr abschließen und in das Multimedia-Content-Management-System Dira Medox integrieren.

Inforadio Budapest ist ein regionaler Radiosender für den Großraum Budapest, der hauptsächlich Nachrichten sendet. Das Dira-System, das installiert wird, besteht aus Studios, Backend-Ausrüstung und etwa 30 Clients.

Das Redaktionsnetzwerk von ProSiebenSat.1 hat seine OpenMedia-Infinity-Installation für Remote-Workflows angepasst. So konnte das Unternehmen die ersten Tage der Pandemiebeschränkungen mit nur minimalen Unterbrechungen überstehen. Die OpenMedia-Installation bei P7S1 Produktion startete vor sieben Jahren und befindet sich in ständiger Weiterentwicklung, wobei neue Integrationen, Workflows, Abteilungen und sogar externe Organisationen hinzukommen. So wurde erst kürzlich auf Version 4.4 aktualisiert, wobei dem System Hot-Stand-by-Funktionen hinzugefügt wurden.

Die enge Integration zwischen NewsBoard und MoovITs HelmutFX sowie den Videoproduktionswerkzeugen der Adobe Creative Cloud ermöglicht es den Teams, qualitativ hochwertige Inhalte schneller als je zuvor für viele Absatzmärkte zu produzieren.

Nachrichtenorganisationen werden dank dieser engen Verzahnung in die Lage versetzt werden, Stories umfassender zu planen und schneller zu veröffentlichen, und Journalisten in der gesamten Organisation haben die Möglichkeit, sich über den aktuellen Stand der unterschiedlichen Projekte im Unternehmen zu informieren.