CGI: Intelligente Datenlösungen für optimierte Workflows

Neue Workflows für Radio und Newsroom, aber auch intelligente Datenmanagementlösungen stellt CGI bei der NAB2023 vor.

CGI ist nicht nur ein großes Beratungsunternehmen für unterschiedliche Branchen, sondern nutzt auch seine jahrzehntelange Erfahrung an der Spitze der digitalen Rundfunkrevolution für die permanente Optimierung und Anpassung von Newsroom- und Redaktionssystemen. Mit den jeweils neuesten Tools werden schon seit vielen Jahren zahllose Nachrichtenprofis auf der ganzen Welt ausgestattet.

»Wir sind hocherfreut, auf der hundertsten NABShow mit einem so innovativen Angebot an neuen Lösungen vertreten zu sein, und freuen uns darauf, die NAB bei der Feier ihres hundertjährigen Bestehens zu unterstützen«, kommentiert Michael Pfitzner, VP Newsroom Solutions bei CGI. »Die Nachrichtenredaktionen der Welt haben sich allein in den letzten zehn Jahren enorm verändert, ganz zu schweigen von den letzten 100 Jahren. Und da sich der Wandel noch weiter beschleunigen wird, wenn storyzentrierte Workflows zur Norm werden und KI sich auf die meisten Bereiche des Geschäfts auswirkt, sind wir entschlossen, unsere Kunden bei der Bewältigung der kommenden Herausforderungen zu unterstützen.«







Die jüngsten Aktualisierungen und Verbesserungen der bewährten CGI-Produktpalette werden bei der Messe auch praktisch vorgestellt. Dazu gehören das neu gestaltete, story-zentrierte Nachrichtenplanungs-Tool OpenMedia NewsBoard und die neueste Version der OpenMedia ReporterApp.

CGI zeigt aber auch Updates für den Dira Onair Player, die All-in-One-Kommandozentrale für moderne Radiostudios, wie etwa einen integrierten Crossfade-Editor, einen Sprachspureditor und Jingle-Management-Tools.







»Wir sind stolz darauf, durch die zunehmende KI-Unterstützung und die fortlaufende Optimierung des Remote-Workflows, der während der Pandemie zum ersten Mal zum Einsatz kam, dazu beizutragen, dass er seine Position im Herzen des Broadcast-Ökosystems auch in den kommenden Jahrzehnten beibehält«, kommentiert Michael Thielen, VP Radio Solutions bei CGI.

Das folgende sind die wichtigsten Verbesserungen in OpenMedia und Dira.

OpenMedia Metrics: eine leistungsstarke, aber leichtgewichtige windows-basierte Überwachungslösung, die es OpenMedia-Administratoren ermöglicht, den Zustand ihres OM Newsroom-Systems in Echtzeit über mehrere Dashboards zu visualisieren. OpenMedia Insights: eine auf OpenMedia-Suchprofilen basierende Business-Intelligence-Lösung, die Abteilungsleitern über benutzerkonfigurierbare Dashboards einen aussagekräftigen Einblick in den Betrieb ihrer Newsroom-Teams bietet. Dira Dimension: eine web-basierte, cloud-native Radioproduktionssuite mit einer integrierten Workflow-Engine, die es ermöglicht, die Dira-Workflows genau auf die Bedürfnisse Ihrer Organisation zuzuschneiden. Dazu gehören auch Interaktionen mit KI, wie das Senden von Material zur automatischen Transkription oder die Nutzung von Text-to-Speech-Komponenten.



Erweiterte AdTech-Lösung: eine umfassende Lösung, die sich nahtlos in das bestehende AdTech-Ökosystem einfügt und eine leistungsstarke Möglichkeit bietet, Sender und Werbetreibende direkt miteinander zu verbinden, ohne ständig auf Agenturen als Vermittler zurückgreifen zu müssen.

eine umfassende Lösung, die sich nahtlos in das bestehende AdTech-Ökosystem einfügt und eine leistungsstarke Möglichkeit bietet, Sender und Werbetreibende direkt miteinander zu verbinden, ohne ständig auf Agenturen als Vermittler zurückgreifen zu müssen. Crew-Management-Lösung: ein leistungsstarkes neues Tool, das Medienunternehmen bei der Organisation ihrer Personalpläne für die Berichterstattung von Sport- und Live-Events unterstützt. Es bietet detaillierte Budgetierung, Planung und Prognosen für alle Veranstaltungen, von kleinen einmaligen Veranstaltungen bis hin zu mehrwöchigen globalen Turnieren auf olympischem Niveau.

ein leistungsstarkes neues Tool, das Medienunternehmen bei der Organisation ihrer Personalpläne für die Berichterstattung von Sport- und Live-Events unterstützt. Es bietet detaillierte Budgetierung, Planung und Prognosen für alle Veranstaltungen, von kleinen einmaligen Veranstaltungen bis hin zu mehrwöchigen globalen Turnieren auf olympischem Niveau. 360 Audience Profiling: ein fortschrittliches Tool zur Erstellung von Publikumsprofilen, das KI zur weiteren Segmentierung des Publikums unter Verwendung vorhandener First-Party-Datensätze einsetzt und dessen Tiefenanalyse zunehmend granulare Daten liefert, die für eine Reihe von Zwecken geeignet sind, darunter gezielte Werbung, verbesserte Inhaltsempfehlungen und mehr.

Alle CGI-Newsroom- und Radiolösungen profitieren von der fortlaufenden und nahtlosen Integration einer Vielzahl von erstklassigen Tools von Drittanbietern, wie etwa Microsoft Teams in OpenMedia. Die zunehmende Integration von KI-gestützter Unterstützung ermöglicht auch die Beschleunigung von Arbeitsabläufen, so dass Benutzer Inhalte zur automatischen Transkription und Text-to-Speech senden können.