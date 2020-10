Glänzel: GM von Qvest in Dubai

Qvest Media ernennt Philipp Glänzel zum General Manager und CTO am Standort Dubai.

Glänzel ergänzt das Management schwerpunktmäßig durch die Führung aller technologierelevanten Themen und soll die starke Marktposition von Qvest Media in der MENA-Region weiter ausbauen.

Philipp Glänzel ist neben General Manager und CSO Ahmad Al Kayal in das Führungsteam der Qvest Media FZ LLC berufen worden. Mit Wirkung zum 1. Oktober 2020 verantwortet er auf Management-Ebene die Technologieprojekte und -entwicklung von Qvest Media in der MENA-Region. Ahmad Al Kayal wird als langjähriger Manager weiterhin die Vertriebsaktivitäten im Unternehmen leiten.

Peter Nöthen, CEO der Qvest Media Group, freut sich über den starken Zuwachs im Management-Team aus dem internen Karriereprogramm bei Qvest Media: »Mit unserer stetig wachsenden Schlüsselrolle als Technologiespezialist sind wir gefragt, unsere Führungskräfte auf allen Ebenen zu verstärken. Mit dem Know-how von Philipp Glänzel eröffnen wir neue Potenziale und bauen den Innovationsgrad und lokale Kompetenz in der MENA-Region weiter aus.«

Während seiner bisherigen Laufbahn als Consultant, Project Owner und Principal bei Qvest Media hat Philipp Glänzel bereits an zahlreichen Großprojekten für Kunden in Deutschland, wie dem Neubau des SWR in Stuttgart oder der Modernisierung des NDR, entscheidend mitgewirkt sowie die Infrastrukturprojekte für Asharq, IMS und Al Jazeera im arabischen Raum verantwortet. Seine hervorragende Vernetzung in der MENA-Region und seine Expertise in der digitalen Transformation des Mediensektors stellen wichtige Bausteine für die Stärkung der Marktposition von Qvest Media dar, betont das Unternehmen. Mit der Realisierung innovativer und digital vernetzter Medienarchitekturen sind in der MENA-Region Benchmarks gesetzt worden, auf die Glänzel auch in Zukunft aufbauen wird.