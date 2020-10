Transcriptive: webbasierter KI-Dienst für Speech-to-Text

Digital Anarchy erweitert Transcriptive – einen web-basierten KI-Dienst, um Transkriptionen schnell und genau zu liefern. CEO Jim Tierney zeigt, wie das Tool im Zusammenspiel mit Adobe Premiere Pro funktioniert.

Digital Anarchy bringt auch das Plug-In Transcriptive v2.5 für Adobe Premiere Pro auf den Markt, das Multicam-Transkription unterstützt und die Möglichkeit bietet, Transkripte auf der Webpräsenz von Transcriptive auszutauschen.







Transcriptive.com, das im vergangenen Frühjahr in der Beta-Phase debütierte, vervollständigt die intelligenten Transkript-, Such- und Kollaborationstools für die Videoproduktion von Digital Anarchy. Die Tools dieser Produktfamilie basieren auf künstliche Intelligenz, maschinellem Lernen und Metadaten zur Automatisierung und Vereinfachung des Arbeitsablaufs bei der Videoproduktion.

Mit der Einführung von Transcriptive v2.5 kündigte Digital Anarchy zudem ein substanzielles Update seines Transkriptions-Plugins für Adobe Premiere Pro an. Transcriptive v2.5 unterstützt nun auch die Transkription von Multicam- und zusammengefügten Clips und bietet die Möglichkeit, Transkriptionen direkt an Transcriptive.com weiterzugeben. Diese neue Funktion eignet sich insbesondere für die effiziente Zusammenarbeit von Remote-Teams. Zu den neuen Funktionen in Transcriptive für Premiere Pro 2.5 gehören:

Verbesserte gemeinsame Nutzung zwischen Premiere und anderen Nutzern von Transcriptive.com

Multicam-Unterstützung (erfordert Premiere 14.3.2 oder höher)

Sperren von Transkriptionen, damit sie nicht bearbeitet werden können.

Seit der Beta-Premiere im letzten Frühjahr hat Digital Anarchy eine Reihe von Schlüsselfunktionen in Transcriptive.com verfeinert, um einen effizienten Transkriptions-Workflow für alle Arten der Videoerstellung zu ermöglichen:

Die Möglichkeit, Medien hochzuladen und vorhandene Transkriptionen zu transkribieren oder zu synchronisieren

Nutzer können Transkriptionen mit anderen Transcriptive.com- und/oder Premiere Pro-Nutzern austauschen, was eine Zusammenarbeit während der Überprüfung und Bearbeitung ermöglicht

Export von Untertiteln zur Verwendung in jeder Videobearbeitungsanwendung sowie von einfachen und Rich-Text-Dateien für die Bearbeitung auf Papier

Leistungsstarke, intelligente Suchfunktion zum Auffinden von Schlüsselwörtern innerhalb von Transkripten

Zuweisung eines Timecodes für jedes Wort in der Transkription, so dass Nutzer auf den transkribierten Text klicken können, um zur genauen übereinstimmenden Zeit im Video zu springen

Ein vereinfachter Texteditor, der eine schnelle Textbearbeitung ermöglicht

Funktionen zur Sprecherverwaltung, die es ermöglichen, Sprecher zu den Transkripten hinzuzufügen oder zu entfernen und ihnen Namen zuzuweisen.

Transcriptive als Remote-Werkzeug

Der Transcriptive.com-Workflow eignet sich besonders für die Zusammenarbeit per Remotezugriff und ermöglicht es Nutzern, Transkriptionen mit anderen Premiere-Redakteuren und Web-Nutzern auszutauschen. Mit Transcriptive.com ist keine Videoprogramm erforderlich, um Transkriptionen zu erhalten. Lediglich ein Webbrowser ist erforderlich fürs einfache Hochladen und Transkribieren. Sobald die Transkription abgeschlossen ist, lässt sie sich als Untertitel oder Textdatei speichern und an andere Nutzer senden.

Für Videoeditoren, die in Premiere Pro transkribiert haben, ist es einfach, diese Transkripte und Medien an Transcriptive.com zu senden. So erhalten andere Teammitglieder schnellen Zugriff auf das Filmmaterial und den transkribierten Text. Sie können den Text bearbeiten, und der Editor kann das aktualisierte File im Anschluss wieder in Premiere holen.

Preise und Verfügbarkeit

Transcriptive.com ist ab sofort mit einer Reihe von flexiblen und zugänglichen Abos verfügbar.