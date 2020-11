Panasonic: Neue Firmware für S-Serie und G110, 85-mm-Objektiv

Panasonic kündigt die Veröffentlichung von Firmware-Updates für Kameras der Lumix S-Serie und weitere Neuigkeiten an. Außerdem stellt Panasonic mit dem Lumix S 85 mm F1.8 ein lichtstarkes Objektiv vor.

Panasonic kündigt die Veröffentlichung von Firmware-Updates für die spiegellosen Vollformat-Kameras der Lumix-S-Serie an (DC-S1H, S1R , S1 und S5 ). Die Updates werden ab dem 24. November 2020 kostenlos zur Verfügung stehen.

Die Firmware-Updates für die Kameras der Lumix-S-Serie verbessern die Leistungen verschiedener Modi, so Panasonic. Zusätzlich werde die S1 in der ersten Hälfte 2021 auf Version 2.0 aktualisiert. Der Hersteller betont, dass man Technologieentwicklungen auf diese Weise nicht nur in neue Produkte, sondern auch in bereits veröffentlichte Produkte implementieren wolle.

Die DC-G110 wird ebenfalls ein kostenloses Update (Ver.1.1) erhalten, das am 24. November 2020 verfügbar sein wird.

Firmware-Updates vom 24. November 2020

Panasonic veröffentlicht am 24. November die folgenden Firmeware-Updates:

DC-S1H – V 2.2

DC-S1R – V 1.6

DC-S1 – V 1.6

DC-S5– V 2.0

Der Hersteller hebt besonders die verbesserte Autofokus-Leistung für S1H, S1R, S1 hervor. Diese Kameras sollen die Autofokus-Technologie der neuen Lumix S5 erhalten. Das AF-Upgrade umfasst verbesserte Detektionstechnologien für Mensch und Bewegung. Zusätzlich zu Auge, Gesicht und Körper wird nun auch der Kopf durch Echtzeit-Detektionstechnologie separat erkannt. Die Kamera verfolgt die Person auch dann weiter, wenn sie sich schnell bewegt, ihren Kopf/Rücken zur Kamera dreht, ihren Kopf neigt oder sich weit von der Kamera entfernt. Zusätzlich wurde durch Verbesserungen der DFD-Technologie der kontinuierliche Autofokus (AFC) verbessert, der es den Anwendern ermöglicht, auch kleine oder sich schnell bewegende Objekte zu verfolgen. Die AF-Verbesserungen sind sowohl für Foto- als auch für Videoaufnahmen verfügbar. Die Aktualisierungen umfassen :

• Die Mensch/Tier-Erkennung ist in den AF-Modi [1-Bereich] und [1-Bereich+] verfügbar

• Der [AF+MF]-Modus kann während der Videoaufnahme verwendet werden

• Die AF-Erkennung während der V-Log-Aufzeichnung wurde verbessert (S1H/S1/S5)

• Die Funktion SS/Gain wurde zur S1R, S1 und S5 hinzugefügt

• Ein Aufnahmeanzeige-Rahmen (Roter REC-Rahmen-Indikator) wurde S1R und S1 hinzugefügt

• Vertikale Videowiedergabe wurde zu S1H, S1R und S1 hinzugefügt

• 4K-Videodateien können jetzt über Wi-Fi auf ein Smartphone übertragen werden (S1H/S1R/S1)

• Die Monitore von S1H und S5 können jetzt die Bilder gespiegelt anzeigen, wenn diese Displays gedreht und Horizontale Bildumkehrung (Monitor) oder Vertikale Bildumkehrung (Monitor) aktiviert werden

• 5k-Aufzeichnung wurde zu S1R hinzugefügt

• Die 10-Bit-HDR-Videoaufzeichnung wurde zu S1R hinzugefügt (wie 2100/HLG)

• Hochauflösende Audioaufnahmen und spezielle Menüeinstellungen für den Mikrofonadapter DMW-XLR1 wurden zu S1R hinzugefügt

• Die Funktion Luminanzpegel in S1R unterstützt jetzt 10-Bit-Aufnahmen

• Die 4K 60P/50P 4:2:2 10-Bit-Videoausgabe über HDMI wurde zu S1R hinzugefügt

• C4K (4096×2160)-Video wurde zu S5 hinzugefügt

• S5 wurde um 5,9K / 4K / Anamorph (4:3) 3,5K 12-Bit-Raw Videodatenausgabe über HDMI erweitert. Auch Apple ProRes Raw kann auf Atomos Ninja V (S5) aufgenommen werden

• Die Anzeige des Vektorbereichs wurde zu S5 hinzugefügt

• Master Pedestal Level wurde zu S5 hinzugefügt

• Die Fotostile L.ClassicNeo und L.Monochrom S wurden zu S5 hinzugefügt

Lumix DC-G110 Firmware Version 1.1

Mit dem kostenlosen Download der Firmware Version 1.1 wird die Kompatibilität mit der Lumix Webcam Software (Beta) zur DC-G110 hinzugefügt. Auch der Monitor kann jetzt die Bilder gespiegelt anzeigen, wenn die LCDs gedreht und Horizontale Bildumkehrung (Monitor) beziehungsweise Vertikale Bildumkehrung (Monitor) aktiviert wird.

Lumix DC-S1 Firmware-Version 2.0 (geplant: Erstes Halbjahr 2021)

Mit der geplanten Firmware 2.0 kann der Benutzer die Dual Native ISO-Einstellungen manuell umschalten. Besitzer der Software-Option DMW-SFU2 (sie ermöglicht V-Log-Aufzeichnung und MOV-Funktionen) profitieren von folgenden weiteren Möglichkeiten: 5,9K / 4K / Anamorph (4:3) 3,5K 12-Bit-Raw-Videodatenaufzeichnung über HDMI auf einen Atomos Ninja V, Timecode sowie 5,9K/C4K, 4K60/50p 4:2:0 10-Bit interne Videoaufzeichnung.

Porträtobjektiv für Lumix S-Serie

Mit dem Lumix S 85 mm F1.8 (S-S85) stellt Panasonic ein lichtstarkes Objektiv mit mittlerer Tele-Festbrennweite vor, das sich durch seinen Bildwinkel und sein Bokeh besonders für die Porträtfotografie eignen soll. Das Lumix S 85mm F1.8 ist das erste von vier angekündigten Objektiven mit F1.8-Offenblende, die das L-Mount-System für die spiegellosen Vollformatkameras der Lumix S-Serie erweitern.

Die vier F1.8-Objektive weisen eine gemeinsame Größe und Position der Bedienteile auf, um praktische Vorteile bei der Verwendung zu bieten – von der einheitlichen Bedienung bis zur Anbringung von Zubehör. Dank des gleichen Durchmessers können auch Filter gemeinsam verwendet werden.

Das Lumix S 85 mm F1.8 hat eine kompakte Größe (ca. 8,2 cm) und ein geringes Gewicht (ca. 355g). Das Objektiv besteht aus neun Linsen-Elementen in acht Gruppen und verwendet zwei ED-Linsen (Extra-low Dispersion), um sowohl die axiale chromatische Aberration als auch die chromatische Vergrößerungsdifferenz zu unterdrücken. Das neue Lumix S 85mm F1.8 gewährleistet außerdem eine qualitativ hochwertige Videoaufzeichnung, indem es das Focus Breathing bestmöglich minimiert, betont Panasonic.

Zusätzlich zu den vier F1.8-Objektiven befindet sich ein 70-300-mm-Telezoomobjektiv in der Entwicklung, um das Objektivsortiment der Lumix S-Serie zu erweitern.

Verfügbarkeit und Preis

Das Lumix S 85mm F1.8 wird ab Ende November 2020 im Handel erhältlich sein. Die unverbindliche Preisempfehlung für Deutschland beträgt 632,64 € (inkl. 16 % MwSt.) und für Österreich 649 € (inkl. 20 % MwSt.).