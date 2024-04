Neue Firmware für Lumix S5II und S5IIX

Panasonics spiegellose Vollformatkameras bekommen neue Firmware. U.a. werden die Möglichkeiten des Sharing von Bildern erweitert.

Beide Kameras können nun Bilder und Videos direkt in Adobe Camera to Cloud einspielen, dort kann das Material geteilt und gemeinsam bearbeitet werden. Die Übertragung erfolgt per Wi-Fi oder USB-Tethering an die Frame.io-Plattform, was eine nahtlose Freigabe von Fotos (JPEG/RAW) und Proxy-Videos ermöglicht. Bereits während der Arbeit kann eine Aufnahme im Team mit der bevorzugten Software bearbeitet werden.

Das verbesserte Echtzeit-Autofokussystem erweitert den Phasen-Hybrid-Autofokus der S5II und S5IIX. Personen werden erkannt, auf Tieraugen kann fokussiert und sie verfolgt werden. Für den Motorsport eignet sich die Funktion zur Erkennung von Autos und Motorrädern. Die E-Stabilisierung bekommt den neuen Modus »Hoch«, um starke Verwacklungen bewegter Videos elektronisch zu korrigieren. Auch für perspektivische Verzerrungen, wie sie u.a. bei Weitwinkel-Aufnahmen auftreten können, gibt es eine Korrektur. Die kreativen Möglichkeiten erweitern Serienaufnahmen schon vor Beginn der eigentlichen Aufnahme (SH-Pre-Burst) – sobald der Auslöser halb eingedrückt wird und bis er vollständig heruntergedrückt ist.

Die S5II-Firmware Version 3.0 und die S5IIX-Firmware Version 2.0 stehen ab sofort kostenlos auf der Support Website zum Download zur Verfügung.